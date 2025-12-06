Resultados de La Bonoloto Triplex y Cuponazo de la Once del lunes viernes, 5 de diciembre de 2025

El viernes, 5 de diciembre de 2025 han tenido lugar los siguientes juegos y apuestas en nuestro país: Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once y la Bonoloto. Para comprobar los premios, ABC pone a disposición de los usuarios el mejor ... resumen de las últimas loterías que se jugaron hoy mismo.

Euromillones

En el sorteo de Euromillones, 5 números y 2 estrellas de la suerte son extraídos al azar de dos bombos que contienen bolas numeradas. el bombo que agrupa los 50 números es llamada Stresa, y la otra, que aglutina las 12 estrellas, es Paquerette. Los números premiados de Euromillones de hoy viernes viernes, 5 de diciembre de 2025 ha sido la compuesta por los números [combinacion-ganadora-euromillones] y las estrellas [estrellas-euromillones]

Eurojackpot de la Once

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes, 5 de diciembre de 2025 ha dejado como resultado la combinación formada por los números 01,04,18,22,24 y los soles 06 y 10.

Cupón Diario Once

La combinación ganadora del cupón diario de la ONCE de hoy viernes, 5 de diciembre de 2025 ha sido la formada por el número 39162 y la serie 008. Los acertantes del número se llevarán 35.000 euros, y los que también hayan acertado la serie se llevarán además la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años.

Bonoloto del lunes viernes, 5 de diciembre de 2025

Los números [combinacion-ganadora-bonoloto] han sido el resultado del sorteo de la Bonoloto del viernes, 5 de diciembre de 2025. El número complementario es el [complementario-bonoloto] y el reintegro el [reintegro-bonoloto].

TripleX de la Once del lunes viernes, 5 de diciembre de 2025

El TripleX de la Once del lunes viernes, 5 de diciembre de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del lunes: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 2,2,7 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 6,6,5 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son agraciados con 10 euros. Los que han acertado los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último consiguen 0,50 euros.

