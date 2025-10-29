Resultados del Euromillones, La Bonoloto, Triplex y Cuponazo de la Once del martes, 28 de octubre de 2025

Para conocer los resultados y premios de los últimos juegos y apuestas que tuvieron lugar el martes, 28 de octubre de 2025 en nuestro país, ABC pone a su disposición el mejor resumen de estos para poder cerciorarse de los resultados y combinaciones ganadoras del ... último día en los premios Triplex de la Once, el Cupón diario también de la Once, el Euromillones y la Bonoloto.

TripleX de la Once del martes, 28 de octubre de 2025

El TripleX de la Once del lunes martes, 28 de octubre de 2025 dos veces: uno a las 12:00 de la mañana y otro a las 21:00 horas, siendo estos los números premiados del martes: La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo matinal ha sido: 8,8,1 La combinación del TripleX de la ONCE premiado del sorteo de la tarde ha sido: 5,7,8 El reparto de premios quedaría así: el acertante del TripleX gana 150 euros. Los acertantes de los tres números en cualquier orden son premiados con 10 euros. Los que han adivinado los dos primeros o los dos últimos números obtienen 2 euros. También, los que han acertado el primer número o el último obtienen 0,50 euros.

Euromillones

El sorteo de Euromillones de hoy martes, 28 de octubre de 2025 ha dejado como resultado la combinación formada por los números 07,08,24,35,49 y las estrellas 02 y 12.

Bonoloto del martes, 28 de octubre de 2025.

Para hacerse con el máximo premio del sorteo de la Bonoloto de hoy martes, 28 de octubre de 2025, el acertante o acertantes deben haber escogido los siguientes números 04,14,17,23,39,43, además de la cifra complementaria, correspondiente al 10 y también el reintegro, siendo este el 4.

Cupón Diario Once

El premio del cupón diario de la ONCE de hoy martes, 28 de octubre de 2025 ha sido para el número 31602, que se lleva 35.000 euros. El número de serie que se llevará la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años es para la serie 017.

Consulta los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional.

Nota: ABC.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.