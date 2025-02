Comprobar Lotería del Niño 2023: averigua si has ganado algún premio con tu número

La Lotería del Niño es uno de los sorteos más esperados de cada año. Este 2023 no iba a ser menos y millones de ciudadanos se lanzan, casi con ansiedad, a comprobar si su número del Sorteo de Lotería del Niño ha ganado alguno de los 37.812 números premiados. Y es que si la Lotería de Navidad reparte más dinero y es mucho más popular, solo son 14.008 números los premiados. En otras palabras, tienes más probabilidades de llevarte hoy un pellizco que en el sorteo del 22 de diciembre.

El botín es, desde luego, muy goloso. Especialmente apetecibles son los 200.000 euros por décimo premiado que da el Gordo del Sorteo del Niño. Pero también lo son los 75.000 euros por décimo del segundo premio o los 25.000 del tercer premio. En total, entre los principales premios de la Lotería del Niño y los de 'la pedrea', 700 millones de euros que van a las cuentas de miles de españoles.

Y como soñar es gratis y, afortunadamente, algunos sueños se cumplen, hay que salir de dudas y comprobar si además de los Reyes Magos, la diosa Fortuna también nos ha visitado hoy 6 de enero.

Con ABC puedes comprobar todos tus números de Lotería del Niño y descubrir si te ha tocado algo. ¡Y no solo eso, sabrás cuánto te ha tocado al instante! Es muy fácil:

Pulsta el botón 'Comprobar'. Al instante obtendrás un mensaje que te indicará si has sido afortunado con alguno de los premios del sorteo extraordinario o si por el contrario, tienes que seguir intentándolo.

Introduce el dinero que has apostado por dicho número. Es decir, si has comprado un décimo serán 20 euros, pero si has comprado una participación de la Lotería del Niño, la cifra será diferente. De esta forma sabrás exactamente el dinero que has ganado.

Indicas el número de tu décimo del Sorteo del Niño. Debes incluir las cinco cifras. En caso de que tu número empiece con ceros, no es necesario que especifiques cada '0'.

Vale, ya has comprobado si tu décimo ha sido premiado. Y ahora... ¿cómo se cobra el premio del Sorteo del Niño?

Dependiendo de la suerte que hayas tenido con el sorteo de la Lotería del Niño podrás cobrar tu premio de una forma u otra. Para los casos en los que el premio sea inferior a los 2.000 euros (incluidos reintegros y los 20 cuartos), vas a poder cobrarlos directamente desde cualquier administración de Loterías.

Ahora bien, si tu premio de Lotería del Niño supera los 2.000 euros (véase el Gordo, segundo premio o tercer premio por ejemplo), tendrás que acudir a una entidad financiera que tenga un acuerdo firmado con Loterías y Apuestas del Estado. Una vez acudas a estas, el ingreso se lleva a cabo de forma sencilla. Las entidades bancarias harán el pago del premio del Sorteo del Niño directamente a la cuenta de la persona agraciada. Pero ¡ojo!, que puede que la cifra que veas en tu cuenta no corresponda con el premio. Esto es porque Hacienda también tiene premio.

¿Y cuánto se lleva Hacienda de cada número premiado de la Lotería del Niño?

Por suerte o por desgracia, quienes hayan ganado el Gordo del Sorteo del Niño o el segundo premio tendrán que rendir cuentas con Hacienda. Según la ley, los premios superiores a 40.000 euros tienen que tributar con un 20 %. Es decir, si te toca el Gordo (premiado con 200.000 euros por décimo), ingresarás 168.000 euros limpios.

Si en lugar del primer premio te has hecho con un pellizco del segundo premio de Lotería del Niño, agraciado con 75.000 euros el décimo, te llevarás 68.000 euros después de impuestos.

Estos son los dos únicos premios de Lotería del Niño que tienen que rendir cuentas con la Agencia Tributaria.

00:15 Comprueba si tu décimo de la Lotería del Niño ha sido premiado Ya llegamos al final del día y quizá, entre celebraciones familiares, regalitos y roscones no has tenido tiempo de comprobar si ese décimo que tienes guardado en el cajón es uno de los agraciados en el sorteo de la Lotería del Niño.

23:49 ¿Dónde ha tocado la Lotería del Niño? Aquí puedes consultar todas las localidades en las que se han vendido décimos premiados en la Lotería del Niño.

22:59 ¿Cuándo caduca un décimo de la Lotería del Niño? Los premios de Lotería del Niño pueden empezar a cobrarse a partir del 7 de enero, tan solo un día después de la celebración del sorteo. Los décimos de Lotería del Niño también tienen caducidad, por lo que solo podrán cobrarse hasta la fecha estipulada por Loterías y Apuestas del Estado. En concreto, aquellos que hayan sido premiados con uno de los premios del sorteo podrán recoger su dinero durante los tres meses siguientes a la celebración del Sorteo de Lotería de Navidad. Es decir, que podrán hacerlo hasta el próximo 6 de abril.



Comprueba aquí si tu décimo está premiado en el sorteo de la Lotería del Niño.

22:29 ¿Cómo sé si me ha tocado alguna aproximación, pedrea, reintegro o terminación? Puedes comprobar en este enlacesi has sido agraciado con uno de los premios considerados menores del sorteo de la Lotería del Niño pero que igualmente nos dan una alegría :) Y no te olvides de introducir tu número de décimo en nuestro comprobador de la Lotería del Niño y así saber si te ha tocado alguno de los miles de premios.

21:29 18918, el tercer premio del sorteo de la Lotería del Niño 250.000 euros a la serie y 25.000 al décimo, el tercer premio de la Lotería del Niño bien arregla el año, eh :) Aquí puedes ver dónde ha ido a parar este bonito número. Comprueba si eres tú uno de los afortunados ganadores de la Lotería del Niño.

21:00 72289. el Segundo Premio de la Lotería del Niño El segundo premio de la Lotería del Niño, que reparte 750.000 euros a la serie y 75.000 al décimo, ha caído muy repartido. Aquí puedes comprobar dónde se ha vendido el preciado décimo. Y recuerda que en todo momento puedes comprobar los números premiados en el sorteo de la Lotería del Niño.

20:28 89603, el Primer Premio de la Lotería del Niño 2023 Este ha sido el número más afortunado del sorteo de la Lotería del Niño celebrado este viernes. Ha sido vendido íntegramente en Gerona, donde la ilusión ha irrumpido con fuerza este 6 de enero. Comprueba si eres uno de los afortunados con algún premio en el sorteo del Niño.

20:00 ¿Cómo cobro mi décimo de la Lotería del Niño? Si eres uno de los agraciados con alguno de los premios del sorteo del Niño de este viernes, aquí te explicamos cómo puedes cobrar tu dinero, que dependerá de la cuantía del premio. Antes de acudir a la administración, aquí puedes comprobar los números premiados en el sorteo de la Lotería del Niño.

19:29 Me ha tocado un premio: ¿cuánto se lleva Hacienda? Como es habitual, el fisco se queda parte de los premios obtenidos en la Lotería del Niño, pero ¿cuánto? Aquí te lo contamos. Y recuerda que puedes comprobar si tu décimo de la Lotería del Niño ha sido premiado con nuestro comprobador.

18:29 Listado de todos los premios de la Lotería del Niño 2023

Desde los principales premios hasta los reintegros, en esta lista puedes comprobar toooodos los números que han sido agraciados en el Sorteo de esta mañana. Y recuerda que siempre puedes usar nuestro comprobador de números de la Lotería del Niño para saber si te ha tocado algo.

18:01 Cómo saber si me ha tocado el reintegro de la Lotería del Niño 2023 En el sorteo hay 9.999 reintegros de 200 euros cada uno para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el Gordo del Niño (89603) y 20.000 reintegros de 200 euros cada uno para los billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera y segunda extracción especial de una cifra. Averigua aquí si has tenido suerte.

18:00 ¿Cómo sé si me ha tocado la pedrea de la Lotería del Niño? En este enlace puedes consultar todas las extracciones, terminaciones y reintegros para comprobar si te ha tocado algún pellizco :) Y no olvides que puedes usar nuestro comprobador de números de la Lotería del Niño donde podrás introducir tu décimo y saber al instante qué cantidad te ha tocado.

17:30 ¿Dónde ha tocado la Lotería del Niño? Consulta en nuestro mapa las ciudades en las que ha caído alguno de los premios del sorteo extraordinario de la Lotería del Niño de este viernes 6 de enero.

17:00 ¿Hasta cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería del Niño? Al ser festivo, este 6 de enero la mayoría de administraciones de lotería y entidades bancarias asociadas a Loterías y Apuestas del Estado permanecerán cerradas, por lo que habrá que esperar hasta el sábado 7 de enero para recoger nuestro premio del Sorteo del Niño. Sin embargo, debes tener en cuenta que hay una fecha límite para cobrar nuestros décimos de Lotería: tendrás que hacerlo antes del 6 de abril, tres meses después de que se celebre el sorteo.

15:45 ¿Cuánto se queda Hacienda en la Lotería del Niño? Aunque no todos los premios de Lotería del Niño tienen que tributar a Hacienda, aquellos que superen los 40.000 euros no estarán exentos de pagar este impuesto. Los afectados son el primer y el segundo premio, valorados cada uno en 200.000 y 75.000 euros por décimo respectivamente. Descubre cuánto se queda Hacienda.

15:30 Lo que debes hacer si tienes un décimo roto de Lotería del Niño Si has metido en la lavadora sin querer tu décimo de Lotería o lo has roto, no te preocupes: podrás hacerlo si sigues estos pasos. No manipular el décimo deteriorado

Reúne las piezas y llévalo en un sobre de plástico a una administración de Loterías

Espera el veredicto de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

15:15 ¿Has compartido un décimo de Lotería del Niño? Así debes cobrarlo Si has compartido un décimo, hay ciertas cosas que debes tener en cuenta antes de ir a cobrarlo: al acudir a la entidad bancaria, debe asistir cada ganador con su documento de identidad y aportar su porcentaje de participación. Aunque el premio se abonará a la cuenta de uno de los asistentes, este podrá repartirse entonces sin problemas y según lo convenido. Se evitan así posibles malentendidos a la hora de repartir el dinero que puedan confundirse con donaciones, esquivando así al impuesto de donaciones.

15:00 ¿Cómo puedes cobrar tu décimo de Lotería del Niño? Podrás cobrar tu décimo a partir de este sábado 7 de enero, aunque la manera de hacerlo dependerá del dinero que ganes. Comprueba aquí cuanto dinero te has llevado con tu décimo. Los premios que sean inferiores a 2.000 euros podrán cobrarse en cualquier administración de lotería de España, mientras que aquellos que superen los 2.000 euros por décimo se cobrarán en alguna de las entidades bancarias asociadas a Loterías y Apuestas del Estado: Abanca, Sabadell, BBVA, Caixa Bank, Caja Sur, Cajamar, Ibercaja, Kutxabank y Unicaja.

14:25 Comprueba si te ha tocado el Gordo y otros premios de Lotería del Niño Así puedes probar si te ha tocado alguno de los premios de Lotería del Niño: Introduce el número de tu décimo en el buscador

Escribe la cantidad de dinero con la que participas en tu décimo

Pulsa el botón de Comprobar y descubre si tu número tiene premio en el sorteo de Lotería del Niño

14:10 ¿Cuándo caduca el premio de Lotería del Niño? Los premios de Lotería del Niñono pueden cobrarse eternamente, por lo que debes estar muy atento a la fecha límite establecida por Loterías y Apuestas del Estado si no quieres perder tu premio. En este caso, los décimos de Lotería del Niño caducarán tres meses después de la celebración del Sorteo, es decir, el próximo 6 de abril. Cuando pase esta fecha y si el premio no es reclamado, pasará a manos de Hacienda.

13:21 Comprobar números premiados | Lotería del Niño 2023 Consulta aquí si tu décimo ha sido agraciado con alguno de los premios del sorteo de la Lotería del Niño.

13:14 ¿Cuánto se lleva Hacienda de lo ganado en la Lotería del Niño? Si has sido uno de los agraciados con alguno de los premios de la Lotería del Niño, es probable que ahora te estés preguntando cuánto dinero se quedará Hacienda. Aquí te lo contamos. No te olvides de comprobar si tu décimo ha sido premiado con el comprobador de la Lotería del Niño.

13:06 Dónde ha tocado el Gordo y todos los premios de Lotería del Niño Consulta en el mapa las administraciones de lotería donde han caído los grandes premios de Lotería del Niño durante el sorteo del 6 de enero. También puedes descubrir si eres uno de los ganadores en el comprobador de Lotería del Niño de ABC.

12:59 Pedreas y reintegros de la Lotería del Niño ¡Quien no se consuela es porque no quiere! :) Y a lo mejor has sido agraciado con, al menos, los mismos 20 euros que invertiste en el décimo. Consulta aquí la lista completa de pedreas, terminaciones, reintegros y aproximaciones de la Lotería del Niño 2023.

12:46 Lista completa de premios de la Lotería del Niño Tanto si has sido agraciado con uno de los tres premios principales como si te ha tocado alguna de las extracciones principales, aquí tienes el listado completo de premios de la Lotería del Niño. Recuerda que en todo momento puedes comprobar si tu décimo ha sido premiado.

12:44 ¿Qué puedo hacer si mi décimo de Lotería del Niño está roto? ¿Has deteriorado tu décimo? No te preocupes, puedes cobrarlo igualmente. Según Loterías y Apuestas del Estado, tendrás que llevar el décimo a una administración, que lo remitirá al citado organismo para que sea revisado y determinar entonces si se puede cobrar. Si está considerablemente estropeado, deberá ser la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la que se pronuncie sobre la validez del mismo.

12:40 El Gordo del Niño 2023 cae íntegro en un pueblo de Gerona El número 89603, agraciado con el Primer Premio (el Gordo) de la Lotería del Niño, ha caído íntegramente en L'Escala (Gerona). Cada décimo premiado está dotado con 200.000 euros por décimo y muchos otros premios, como las terminaciones, están asociados a este. Descubre si tienes premio.

12:28 ¿Tienes premio? Así puedes cobrar tu décimo de Lotería del Niño Para recoger el dinero de tu premio de Lotería del Niño tendrás que esperar al próximo 7 de enero y podrás hacerlo hasta el próximo 6 de abril, tres meses después del Sorteo. Si es menor de 2.000 euros, podrás cobrarlo en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado, mientras que si es mayor de 2.000 euros, habrá que acudir a una entidad bancaria asociada al Selae. Comprueba si eres uno de los premiados.

12:23 Ya se conocen todos los números premiados en el Sorteo de Lotería del Niño El Sorteo de la Lotería del Niño ya ha acabado y todos los premios están fuera. Entre terminaciones, extracciones, reintegros y los grandes premios, ya se sabe qué números han sido premiados. ¿Te ha tocado algo? Descúbrelo en ABC.es con el comprobador de décimos.

12:20 Descubre si te has llevado el reintegro de Lotería del Niño El 3, 9 y 4 son los reintegros de la Lotería del Niño de este año 2023. Comprueba si te devolverán los 20 euros invertidos en tu décimo.

12:15 Segundo premio de Lotería del Niño: comprueba si te ha tocado este número El 72289 es el segundo premio de Lotería del Niño, dotado con 75.000 euros a la serie. ¿Quieres saber si eres uno de los ganadores o te has llevado algún premio relacionado? Compruébalo en ABC.es.

12:12 Estas son las dos extracciones de cuatro cifras de Lotería del Niño: comprueba si te ha tocado Primera extracción especial: 8137

Segunda extracción especial: 6338

12:10 ¿Has ganado algo con las extracciones de tres cifras de Lotería del Niño? Compruébalo en ABC Las 14 extracciones de tres cifras de Lotería del Niño ya se conocen y están valoradas en 1.000 euros a la serie (100 por décimo). ¿Te has llevado parte de los premios en el Sorteo? Descúbrelo en el comprobador de lotería de ABC. Estos son los números premiados con 100 euros al décimo: 527

457

538

300

550

726

760

278

231

387

266

224

888

12:05 Comprueba si has ganado las extracciones de dos cifras de Lotería del Niño Si te toca una de de las extracciones de dos cifras, te llevarás 400 euros a la serie, es decir, 40 euros por décimo. Puedes comprobar si eres uno de los premiados en el comprobador del Sorteo de Lotería del Niño. Primera extracción de 2 cifras: 24

Segunda extracción de 2 cifras: 41

Tercera extracción de 2 cifras: 11

Cuarta extracción de 2 cifras: 18

Quinta extracción de 2 cifras: 29

12:02 Así funciona el método de bombos múltiples del Sorteo del Niño El del Niño emplea el método de Bombos Múltiples, es decir, cinco bombos con diez bolas cada uno (números del 0 al 9) y se resuelve en apenas 30 minutos, a diferencia del de Navidad, que puede durar más de cuatro horas.

11:59 Recuerda: puedes comprobar tus décimos de Lotería del Niño aquí Todos quieren llevarse parte de los premios de este 6 de enero, pero solo unos pocos podrán hacerlo. Puedes descubrir si eres uno de los ganadores de la Lotería del Niño a través del comprobador de números de ABC y, con tan solo un click, sabrás si te llevas dinero como regalo de Reyes.

11:55 Así puedes ver en televisión y online el Sorteo del Niño El Sorteo Extraordinario del Niño 2023 se celebrará este viernes 6 de enero de 2023. Se estima que comenzará en torno a las 12:00 hora peninsular y durará apenas unos 30 minutos.

Podrá verse en televisión desde La 1 de TVE, RTVE Play, TVE Internacional, Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior. En la página web de ABC.es podrás seguir en directo la última hora del sorteo de Lotería del Niño con los números premiados y otras anécdotas.

11:50 La Lotería del Niño reparte más premios El sorteo de la Lotería del Niño 2023 reparte este año 700 millones de euros en premios entre los 50 millones de décimos a la venta en nuestro país. Serán menos cuantiosos que en el de Navidad, pero se repartirán más que el 22 de diciembre. Los tres primeros premios son los más importantes: el Gordo entrega 200.000 euros por décimo, 10.000€ por cada euro invertido; el segundo premio otorga 75.000 euros por décimo, 3.750€ por cada euro invertido; y, por su parte, el tercero es de 25.000 euros por décimo, 1.250€ por cada euro jugado.

11:45 15 minutos para el Sorteo de Lotería del Niño: síguelo en directo En apenas unos minutos conoceremos los números que serán coronados como los grandes vencedores del Sorteo del Niño. En ABC.es podrás seguir la última hora del sorteo y conocer en directo los décimos premiados.

11:36 ¿A qué hora es el Sorteo del Niño? El sorteo de Lotería del Niño empieza a las 12:00 horas del día 6 de enero, es decir, la mágica mañana del día de Reyes. Este sorteo, tan especial, dura bastante menos que el de Navidad: en unos 30 minutos, la rifa ha finalizado.

11:32 ¿Cuándo puedes cobrar tu premio de Lotería del Niño? Al ser festivo este 6 de enero, los ganadores de los premios de Lotería del Niño tendrán que esperar al sábado 7 de enero para poder cobrar el dinero que les corresponde. Sin embargo, el premio tendrá que cobrarse antes de una fecha límite: el próximo 6 de abril de 2023, tres meses después de que se celebre el Sorteo. Una vez pasada esta fecha y si el dinero no es reclamado, pasará a manos de Hacienda.

11:21 Claves para cobrar tu décimo de Lotería del Niño Si la suerte está de tu lado y te conviertes en uno de los ganadores de la Lotería del Niño (podrás comprobarlo en la web de ABC.es), tendrás que tener en cuenta una serie de consejos a la hora de cobrar tu premio. Aquellos décimos que estén premiados con menos de 2.000 euros podrán cobrarse en las administraciones de lotería de toda España presentando únicamente el boleto oficial. Sin embargo, si el premio supera los 2.000 euros, habrá que desplazarse hasta una entidad bancaria asociada a Loterías y Apuestas del Estado para poder solicitar el dinero que nos corresponde. Tendremos que identificarnos y presentar el décimo.

11:12 Sigue en directo el Sorteo de Lotería del Niño 2023 Apenas queda una hora para que dé comienzo el Sorteo de Lotería del Niño y comiencen a salir los primeros premios de este año. Aquí puedes seguir el Sorteo de Lotería de Navidad 2022 y descubrir todos los resultados y la última hora sobre el evento.

11:04 Extracciones: los premios menores del Sorteo del Niño Los grandes premios de miles de euros no son los únicos que se reparten en el Sorteo de Lotería del Niño. Así son las extracciones, los otros galardones que se reparten en el sorteo: Extracciones de 2 cifras: 400 euros en 5.000 billetes (40 euros por décimo)

Extracciones de 3 cifras: 1.000 euros en 1.400 billetes (100 euros por décimo)

Extracciones de 4 cifras: 3.500 euros en 20 billetes (40 euros por décimo)

11:01 No te olvides de comprobar tus números de Lotería del Niño Averigua si te has llevado un premio en el Sorteo de la Lotería del Niño, que comienza en apenas una hora, con el comprobador de números de ABC. Sigue estos pasos y descubre si la suerte está de tu parte: Introduce el número de tu décimo

Indica la cantidad de dinero con la que participas

Pulsa el botón de Comprobar y descubre si has sido premiado el sorteo de Lotería del Niño

10:53 ¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios de Lotería del Niño? Según la Ley 16/2012, los premios de Loterías y Apuestas del Estado y de las Comunidades Autónomas están sometidos a tributación a través de un «gravamen especial» del 20% siempre que estos sobrepasen los 40.000 euros. Algunos quedan exentos de este pago al no estar por encima de los 40.000 euros, aunque otros sí tendrán que tributar a Hacienda. Así se quedan los grandes premios de Lotería del Niño tras descontar la factura fiscal: Primer premio: de 200.000 euros a 168.000 euros

Segundo premio: de 75.000 euros a 68.000 euros

10:44 Probabilidades de que te toque la Lotería del Niño Las probabilidades de que te toque la Lotería del Niño son mucho más altas que las del Sorteo de Navidad. El motivo es que en el Sorteo del Niño hay 37.812 números premiados entre los 100.000 disponibles, frente a los solo 14.008 números de la del 22 de diciembre. Comprueba aquí si tu décimo es premiado a partir de las 12:00 horas.

10:38 Grandes premios de la Lotería del Niño Los premios de la Lotería del Niño reparten 700 millones de euros entre los ganadores del sorteo, aunque los principales son los siguientes: Primer premio: 2.000.000 euros a la serie (200.000 euros por décimo)

Segundo premio: 750.000 euros a la serie (75.000 euros por décimo)

Tercer premio: 250.000 euros a la serie (25.000 euros por décimo)

10:25 ¿Cuándo se celebra el Sorteo de Lotería del Niño? La Lotería del Niño se ha convertido en el segundo sorteo más importante del año, tras el de Navidad, y muchos lo toman ya como una segunda oportunidad para confiar en la suerte. El evento se celebrará este viernes 6 de enero de 2023, Día de Reyes, a partir de las 12:00 horas, cuando comenzaremos a conocer a los números ganadores. Aquí podrás comprobar si tu número es uno de los premiados.

10:18 La Lotería del Niño reparte 700 millones de euros Como cada año, el Sorteo Extraordinario de Lotería del Niño 2023 repartirá 700 millones de euros, lo que supone el 70% de la recaudación total que se obtiene con la venta de los décimos (unos 1.000 millones de euros).

10:13 Comprueba si tu décimo de Lotería del Niño tiene premio Este 6 de enero la suerte estará de parte de algunos afortunados que se llevarán a casa un pellizco de los 700 millones de euros que reparte el Sorteo del Niño. Si quieres descubrir si tu número tiene premio, podrás hacerlo fácilmente gracias al comprobador de ABC.es. Introduce el número, indica la cantidad de dinero que has jugado y dale a comprobar. ¡Con tan solo un click descubrirás si has sido premiado!