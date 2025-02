Mapa de la Lotería del Niño: dónde ha tocado el Gordo y todos los premios

Los premios de la Lotería del Niño 2023 se reparten por toda España. Consulta en el mapa las administraciones y las localidades agraciadas este año. Comprueba dónde han caído los grandes premios entregados durante el sorteo del 6 de enero.

El primer premio de la Lotería del Niño, el número 89603, ha caído íntegramente en el municipio de L'Escala, en Gerona. Cada décimo del tercer premio recibe 200.000 euros. Es la quinta localidad gerundense que recibe el primer premio en la historia del sorteo del día de los Reyes Magos. La última ocasión que el primer premio cayó en la provincia de Gerona fue en 2021, un año muy repartido.

El segundo premio, el número 72289, ha estado muy repartido por toda España. Hasta 37 provincias han vendido décimos de este número. En total, 88 localidades diferentes han sido agraciadas. Cada décimo del segundo premio recibe 75.000 euros.

El tercer premio, el número 18918, ha caído en Alzira (Valencia), Guillena (Sevilla) y Lugo capital. Cada décimo del tercer premio recibe 25.000 euros.

Ciudades más premiadas

Madrid, Barcelona y Bilbao son las localidades más afortunadas en la Lotería del Niño. La capital de España ha sido agraciada con el primer premio en 43 ocasiones, la última en 2021, un año muy repartido. Por detrás, Barcelona, con el premio máximo en 37 ocasiones, por última vez ese mismo año. Bilbao, también afortunada aquella edición, suma ya 19 primeros premios. En Valencia ha tocado en 15 ocasiones, y en Sevilla, diez.

En el extremo opuesto, las capitales de provincia nunca agraciadas en el sorteo del 6 de enero: Ávila, Huesca, Pontevedra, Cuenca y Guadalajara, además de la ciudad autónoma de Melilla. El año pasado, el primer premio el día de los Reyes Magos cayó íntegramente en Logroño, donde lo han celebrado ya en cuatro ocasiones.

Además de los tres grande premios, el sorteo del Niño reparte otros permios menores: dos terminaciones de cuatro cifras, 14 terminaciones de tres cifras, cinco extracciones de dos cifras y tres reintegros. Para comprobar si has ganado algún premio, introduce tu número en el comprobador de Lotería del Niño 2023. Añade el importe que has jugado a ese décimo y pulsa el botón para conocer si has sido afortunado.

