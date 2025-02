Lista de todos los premios de la Lotería del Niño 2023

El sorteo de la Lotería del Niño de 2023 ha dejado cientos de alegrías en forma de pellizco económico en toda la geografía española.

La tradicional lotería se mezcla con la ilusión de la llegada de los Reyes Magos, lo que lo convierte al 6 de enero en uno de los días más especiales del año.

Si has sido uno de los agraciados con uno de los premios del sorteo de la Lotería del Niño 2023, ¡enhorabuena!

Si no has podido seguir con nosotros la extracción de los números en directo, no te preocupes, aquí te detallamos la lista de todos los décimos premiados en el Sorteo de la Lotería del Niño 2023:

Primer, segundo y tercer premio de la Lotería del Niño 2023

El primer premio del sorteo ha ido a parar al número 89603, premiado con 2.000.000 euros por serie y 200.000 por décimo.

El segundo premio ha sido el número 72289, cuyos portadores recibirán 750.000 euros por serie y 75.000 euros por cada décimo premiado.

Por último, el tercer premio, agraciado con 250.000 euros por serie y 25.000 euros al décimo, ha sido el 18918

En cuanto a las extracciones, que reciben 3.500€ las de cuatro cifras (350 al décimo), 1.000€ las de tres (100 al décimo) y 400€ las de dos (40 euros), los números premiados han sido los siguientes:

Dos extracciones de cuatro cifras: 8173, 6338

Catorce extracciones de tres cifras: 527, 457, 538, 300, 550, 726,760, 278, 231, 387, 266, 244, 888 y 928.

Cinco extracciones de dos cifras: 24, 41, 11, 18 y 29.

Reintegros para los números que acaben en 3, 9 y 4.

Si quieres saber si tu décimo está premiado y cuánto dinero vas a llevarte por él, lo mejor que puedes hacer es utilizar nuestro comprobador de décimos de la Lotería del Niño 2023.

Tras el sorteo de la Lotería de Navidad y el del Niño realizado este viernes, se pone fin a los sorteos más especiales del año. Los que hayan recibido premios los disfrutarán en este recién estrenado año y, los menos agraciados, pondrán desde ya sus ilusiones en los próximos.