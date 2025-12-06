Si vas a Burgos en diciembre y quieres ganar la Lotería de Navidad: la administración que más premios reparte

El 22 de diciembre se acerca estrepitosamente y ya muchos empiezan a sentir nervios por la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, donde se conocerán los nuevos números premiados.

Los más precavidos tienen ya sus décimos comprados, los supersticiosos aún están ... buscando el número ideal con el que creen que la suerte les acompañará y, en otros casos, aunque ya hayan comprado algunos décimos, seguro que aún queda tiempo para hacerse con alguno más.

Algo que tienen claro todas las personas que juegan a la Lotería de Navidad es que, cuantos más números diferentes tengan en su poder, más posibilidades hay de conseguir llevarse el Gordo o, en su defecto, algún otro premio jugoso.

Una de las claves a la hora de comprar los décimos de este sorteo es el lugar en el que se compran. A continuación te contamos cuál es la administración de lotería en la que más décimos premiados se han vendido y dónde la puedes encontrar.

La administración de Burgos donde más décimos premiados se han vendido

El primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad ha caído en la provincia en contadas ocasiones. En Burgos ciudad en 2018, 1963, 1894 y 1862. En otras zonas como a Aranda de Duero en 2012 y en Medina de Pomar en 1974. Eso no ha evitado que Burgos sea la segunda provincia a nivel nacional que más gasto por habitante tiene en lotería, algo que se recordaba en 'Burgos Conecta' en 2021.

Muchos siguen creyendo en la estadística de premios y acuden para conseguir algo de suerte a una de las más afortunadas, la administración La Nueve, en calle Santiago 54. Con horario de lunes a viernes de 09:30 a 14:15 horas y de 16:45 a 20:15 horas, mientras que el sábado abre desde 09:30 a 14:00 horas

¿Dónde comprar Lotería de Navidad en Burgos?

Otros puntos emblemáticos son la administración de Lotería El Gato Negro 7 ubicada en la calle Avellanos 2. Llevan más de 50 años repartiendo suerte. Destacan en su web que en estos años han conseguido subirse al 'pódium' del Top Ventas Nacional. «En la actualidad, Lotería El Gato Negro 7 es la 10ª Administración de Lotería en el ranking de ventas de España y la nº 1 en Castilla y León», indican.

Han conseguido así reunir la fama de 'afortunados' ya que acumulan en su historial numerosos premios importantes de Lotería, Primitiva, Quiniela, Bonoloto y Quinigol. Y sus visitantes aspiran a que sigan repartiendo premios este 2024.

También es un punto que tiene tradición de buena suerte la administración Don Pepe situada en la calle Vitoria 184. Apuntan que han dado alegrías y premios entre sus clientes desde hace años, con la suerte siempre de nuestro lado.