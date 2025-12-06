Si vas a Badajoz en diciembre y quieres ganar la Lotería de Navidad: la administración que más premios reparte

El 22 de diciembre se acerca estrepitosamente y ya muchos empiezan a sentir nervios por la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, donde se conocerán los nuevos números premiados.

Los más precavidos tienen ya sus décimos comprados, los supersticiosos aún están ... buscando el número ideal con el que creen que la suerte les acompañará y, en otros casos, aunque ya hayan comprado algunos décimos, seguro que aún queda tiempo para hacerse con alguno más.

Algo que tienen claro todas las personas que juegan a la Lotería de Navidad es que, cuantos más números diferentes tengan en su poder, más posibilidades hay de conseguir llevarse el Gordo o, en su defecto, algún otro premio jugoso.

Una de las claves a la hora de comprar los décimos de este sorteo es el lugar en el que se compran. A continuación, te contamos cuál es la administración de lotería en la que más décimos premiados se han vendido y dónde la puedes encontrar.

La administración de Badajoz donde más décimos premiados se han vendido

En la actualidad no es un secreto que hay administraciones de lotería muy populares quearrastran la leyenda de dar el décimo ganador. Una larga fila de compradores no pierden la oportunidad de sumarse a la lista de potenciales afortunados intentado aumentar sus posibilidades. Desde Doña Manolita, en Madrid, en la calle del Carmen, número 22, ubicada entre Callao y la Puerta del Sol al talismán de la administración Lotería Manises, en Valencia. En realidad por matemáticas, la administración que más lotería vende, también es fácil imaginar que se coloque como la que más décimos premiados ha repartido.

Por esta época del año en Badajoz, una de las administraciones más buscadas para tener algo de buena fortuna esta Navidad es La Favorita situada en la calle Manuel Pereira 2. Es una de las más populares de la provincia. Debido a la proximidad de esta provincia con Portugal, a ella acuden cientos de portugueses para comprar sus décimos y participar también en este sorteo.

El Gordo ----- 400.000€

2º Premio ----- 125.000€

3º Premio ----- 50.000€

4º Premio ----- ----- 20.000€

5º Premio ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 6.000€ Comprobador de números lotería Navidad Número Importe Comprobar

¿Dónde comprar Lotería de Navidad en Badajoz?

También son puntos muy buscados, ﻿Loterías Pensilvania en calle López De Ayala Nº22 , la administración la Ganesha situada en la Carretera Valverde Km 1 o administración María del Carmen ubicada en calle Moreno Nieto 17. Así como administración 2 de Villanueva en Plaza de Maura 6.