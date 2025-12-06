Si vas a Albacete en diciembre y quieres ganar la Lotería de Navidad: la administración que más premios reparte

El 22 de diciembre se acerca estrepitósamente y ya muchos empiezan a sentir nervios por la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, donde se conocerán los nuevos números premiados.

Los más precavidos tienen ya sus décimos comprados, los supersticiosos aún están ... buscando el número ideal con el que creen que la suerte les acompañará y, en otros casos, aunque ya hayan comprado algunos décimos, seguro que aún queda tiempo para hacerse con alguno más.

Algo que tienen claro todas las personas que juegan a la Lotería de Navidad es que, cuantos más números diferentes tengan en su poder, más posibilidades hay de conseguir llevarse el Gordo o, en su defecto, algún otro premio jugoso.

Una de las claves a la hora de comprar los décimos de este sorteo es el lugar en el que se compran.

La administración de Albacete donde más décimos premiados se han vendido

En la actualidad no es un secreto que hay administraciones de lotería muy populares quearrastran la leyenda de dar el décimo ganador. Una larga fila de compradores no pierden la oportunidad de sumarse a la lista de potenciales afortunados intentado aumentar sus posibilidades. Desde Doña Manolita, en Madrid, en la calle del Carmen, número 22, ubicada entre Callao y la Puerta del Sol al talismán de la administración Lotería Manises, en Valencia. En realidad por matemáticas, la administración que más lotería vende, también es fácil imaginar que se coloque como la que más décimos premiados ha repartido.

Un talismán para la buena suerte en Albacete es la administración La 7 situada en la avenida de España 17, en una zona residencial enfrente del museo municipal y del parque de Abelardo Sánchez. Abrió sus puertas en 1981. Desde entonces, como destacan en su web, les ha acompañada la «buena estrella». Desde su inauguración no tardó ni un año en dar su primer premio «Gordo», a éste le siguieron muchos otros, y el año pasado entregó el primer premio. En ese sentido, destacan que su buena suerte hace que sus clientes sean cada vez más numerosos.

¿Dónde comprar Lotería de Navidad en Albacete?

Otros puntos de referencia son:

Dónde comprar Lotería de Navidad en Albacete Administración número 5 en Calle Tesifonte Gallego 17.

Lotería nº 6 el molino de la suerte ubicada en Calle Rosario, 3.

Administración De Lotería 18 La Deseada en Calle Dr. Collado Piña, 23.

Administraciones De Loterías N° 1 Villarrobledo situada en Calle Graciano Atienza, 11. En Villarrobledo

El Gordo ----- 400.000€

2º Premio ----- 125.000€

3º Premio ----- 50.000€

4º Premio ----- ----- 20.000€

La Lotería de Navidad se celebra el próximo lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid.