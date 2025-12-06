Cuándo es el sorteo de la Lotería de Navidad: fecha y horario

Cuenta atrás para una de las fechas más especiales del año: la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Una cita marcada en el calendario de todos los españoles, que marca el inicio de las festividades navideñas.

Millones de españoles siguen con ... nervios y emoción la celebración de la Lotería de Navidad, con el deseo de convertirse en uno de los afortunados que se lleve un pellizco del dinero que reparte el sorteo.

La Lotería de Navidad volverá a celebrarse el día 22 de diciembre que, este año, coincide en lunes. Será en esta fecha cuando los españoles conocerán los números premiados en el esperado sorteo.

Pero, ¿a qué hora empieza el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025? y ¿dónde podrá verse el programa en televisión y de forma online?

¿A qué hora empieza el sorteo de la Lotería de Navidad 2025?

El Teatro Real de Madrid, escenario del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, abrirá sus puertas al público a las 8:00 horas del lunes 22 de diciembre.

Media hora después, se llevará a cabo la constitución de la mesa que presidirá y autorizará el inicio del sorteo. Acto seguido, las bolas con los números y los premios serán trasladadas desde la tolva (el recipiente utilizado para dosificar el paso de las bolas) hasta el bombo.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad está previsto que dé comienzo a las 9:00 horas, momento en el que los bombos se cerrarán definitivamente y empezarán a girar con las bolas dentro.

Como es habitual, el sorteo de la Loteria de Navidad suele finalizar entre las 13:00 y las 14:00 horas, una vez se repartan todos los premios.

Dónde ver la Lotería de Navidad 2025 en televisión y online

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se retransmite cada año por televisión a partir de las 08:00 horas a través de La 1 de Radio Televisión Española (RTVE) y en su plataforma RTVE Play. También se podrá escuchar a través de la radio en Radio Nacional de España (RNE) y Radio 5.

No obstante, el sorteo también podrá seguirse de forma online. De esta forma, aquellos que prefieran seguir la Lotería de Navidad por Internet, podrán hacerlo en directo a través de la página web de ABC.es. Este periódico ofrecerá todos los detalles de los números y lugares premiados, además de las anécdotas de esta jornada tan especial.