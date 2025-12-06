Estos son los impuestos que se incluyen en el precio de un décimo de la Lotería de Navidad: lo que se lleva Hacienda

Estamos en plena cuenta atrás para uno de los días más esperados del año: el Sorteo Extraordinario de Navidad. Este 22 de diciembre, los niños de San Idelfonso comenzarán a cantar los números mientras todo los asistentes del Teatro Real y las personas que ... están siguiendo el sorteo desde casa aguardan expectantes a escuchar 'cuatro millones de euros'.

Las colas por encontrar la terminación perfecta se siguen sucediendo a las puertas de las administraciones, especialmente en las más famosas como Doña Manolita que está en su semana fuerte de la campaña.

Los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad Primer premio, 'El Gordo' : 4.000.000 de euros a la serie y 400.000 euros al décimo

Segundo premio : 1.225.000 de euros a la serie y 125.000 al décimo

Tercer premio : 500.000 euros a la serie y 50.000 al décimo

Cuartos premios (2) : 200.000 euros a la serie y 20.000 al décimo

Quintos premios (8): 60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo

También hay casi 1.800 premios de 1.000 euros, aproximaciones, 'pedreas' o reintegros. Sin embargo, los que aparecen en la lista anterior son los premios 'grandes' de la Lotería de Navidad y los que están sujetos a tener ciertas consideraciones respecto a la fiscalidad y a lo que se lleva Hacienda.

Según la legislación en vigor, los premios de la Lotería de Navidad no están sujetos a retención su su importe es inferior a 40.000 euros. En aquellos que superen esta cantidad, la retención será del 20% de cada premio.

Lo que se lleva Hacienda con los premios

De esta manera, hay que tener en cuenta que si te toca 'El Gordo', es decir, 400.000 euros si llevas un décimo, por los primeros 40.000 no pagarás impuestos. A los 360.000 restantes se les aplicará una retención del 20% por lo que Hacienda se quedará con 72.000 euros del premio final y 328.000 irán directamente a tu cuenta.

Lo mismo ocurre con el segundo premio. Tocan 125.000 euros si llevas un décimo. De ellos, 40.000 están exentos. Sobre los 85.000 restantes se aplica el 20% por lo que Hacienda se lleva 17.000 y 108.000 serán tuyos.

Por último, en el tercer premio que son 50.000 euros, Hacienda aplicará el 20% de retención sobre los 10.000 euros que sobrepasan el límite. La Agencia Tributaria se quedará 2.000 y tuyos serán los 48.000 restantes.

Respecto al resto de premios, como el importe es menor de 40.000 euros la totalidad del dinero va a parar a la cuenta del afortunado que ha comprado ese número.

Lo que se lleva Hacienda por los premios de la Lotería de Navidad Primer Premio, 'El Gordo': 72.000 euros para Hacienda y 328.000 para el portador del décimo.

Segundo Premio: 17.000 euros para Hacienda y 108.000 para el portador del décimo.

Tercer Premio: 2.000 euros para Hacienda y 48.000 para el portador del décimo.

Resto de premios: Al ser inferiores a 40.000 euros, el importe íntegro se ingresará en tu cuenta y Hacienda no se llevará nada.

En cuanto a la dinámica del sorteo, se realizará mediante el sistema tradicional. Se utilizarán dos bombos, uno para premios y otro para números. Hay dos tipos de bolas, las de números, que son 100.000, y las 1.807 correspondientes a los premios.