Horario del Gato Negro en Barcelona: a qué hora abre, cuando cierra y mejor hora para comprar un décimo

La Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina y, como cada 22 de diciembre, millones de españoles se lanzarán a probar su suerte con uno o más décimos. Entre ellos, los más supersticiosos suelen optar siempre por comprar en administraciones donde la ... fortuna ha sonreído en más de una ocasión. La más famosa en Barcelona es cada año 'La Bruixa d'Or', pero quienes busquen otra alternativa no pueden quedarse sin visitar 'El Gato Negro'.
Su fama se ha disparado durante los últimos años, pero en realidad la historia de la Lotería 'El Gato Negro' comienza hace más de cien años, en 1912. Aunque el animal que lleva por nombre y logo se asocia tradicionalmente a la mala suerte, los resultados historicos de esta administración demuestran más bien lo contrario.
¿Cuál es el horario de la Lotería El Gato Negro?
La administración de lotería El Gato Negro, ubicada en la calle Pelai número 1 de Barcelona, ofrece un amplio horario para adquirir el décimo de Navidad que buscas. Durante la temporada navideña, abre de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y los domingos y festivos de 10:00 a 20:00 horas, manteniendo este horario hasta el sorteo del 22 de diciembre de 2025.
Horario de la administración de loterías El Gato Negro de Barcelona
De lunes a sábado: de 09:00 horas a las 20:00 horas.
Domingos y festivos: de 10:00 horas a las 20:00 horas
¿Cómo comprar lotería online de El Gato Negro?
El Gato Negro también ofrece la posibilidad de adquirir décimos de Lotería de Navidad de forma online a través de su página web. Aunque esta opción quizá es menos tradicional es bastante más cómoda, permitiéndote realizar la compra desde casa. La administración facilita la compra, ya sea buscando un número específico o dejando que el azar elija por ti.
