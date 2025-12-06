Horario administración de lotería de Madrid: a qué hora abren y cierran para comprar un décimo de Navidad

En las calles ya se respira espíritu navideño e ilusión por unas fechas tan señaladas y mágicas para muchas personas. Además de por las fiestas que vienen, otro de los motivos de esa esperanza y alegría es que se acerca de nuevo la oportunidad de ... ganar una buena suma de dinero.

¿Cómo? Gracias al Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que tiene lugar cada 22 de diciembre desde hace décadas y reparte millones de euros entre todos los participantes. Este año la fecha cae en lunes, por lo que será mucho más especial para todas aquellas personas que quieran verlo desde la tranquilidad de su casa y junto a sus seres queridos.

Pero aquello de los 'Miiiiiil euroooos' no tiene sentido sin que la gente compre sus décimos de Lotería de Navidad para probar suerte, y es que es habitual jugar con más de un número y elegir las terminaciones o cifras que más nos llamen la atención, ya sea por una corazonada, por tener relación con fechas especiales o por ser supersticiosos, por ejemplo.

Para conseguir los décimos, en la actualidad tenemos dos opciones: o comprarlos en cualquier administración o en las tiendas online de las mismas o de la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, siempre con precaución de no caer en estafas ni páginas web fraudulentas. Si eres de Madrid y estás preguntándote qué horario tienen las administraciones de lotería para poder comprar tus décimos, a continuación te dejamos la información necesaria.

Horario de las administraciones de lotería en Madrid

En la capital hay decenas de administraciones de lotería en las que comprar un décimo para el Sorteo Extraordinario del día 22 de diciembre. Sin embargo, algunas de ellas destacan por encima de otras gracias a su popularidad o una fama que se han ganado por repartir muchos premios a lo largo de los años.

Entre algunas de ellas, las más conocidas son Doña Manolita, La Pajarita o El Doblón de Oro y estos son sus horarios habituales:

Horarios de las administraciones de lotería más populares en Madrid Doña Manolita: de 9.00 a 20.30 horas de lunes a domingo

La Pajarita : de 9.00 a 21.00 horas de lunes a viernes. Sábados y domingos de 10.00 a 20.00 horas

El Doblón de Oro: de 10.00 a 20.30 de lunes a viernes. Sábados de 10.30 a 14.00 y domingos cerrado

Para el resto de las muchas administraciones que puedes encontrar en Madrid los horarios son diferentes dependiendo del que quiera llevar cada lotero de manera independiente. Aún así, el horario que suelen llevar muchas de ellas es el de abrir a las nueve o diez de la mañana y cerrar entre las ocho y las diez de la noche. Para no encontrarte con la puerta cerrada, lo más recomendable es consultar en internet o por telédono el horario de la administración madrileña que te interese.