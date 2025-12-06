El Gordo de la Lotería de Navidad: consulta qué número tocó el año en que naciste

Cada vez queda menos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 Como marca la tradición, este evento tan emblemático que da inicio a las celebraciones navideñas se celebrará el próximo miércoles 22 de diciembre.

Sin lugar a dudas, el premio ... más ansiado es el Gordo. Muchos ya habrán comprado sus décimos para el sorteo, aunque seguro que los más rezagados esperan los próximos días para hacerlo. A la hora de elegir el número, las estrategias y tradiciones son tan diversas como las personas. Algunos optan por fechas especiales como su cumpleaños, el día de su boda o el nacimiento de sus hijos. Otros, más fieles a la suerte, juegan cada año con el mismo número, con la esperanza de que esta vez sea su turno. ¿Habrá alguien que decida apostar por un número que ya haya sido agraciado con el primer premio en ediciones pasadas?

Si te interesa conocer las tendencias históricas (como la popularidad de los números que terminan en 5 y la escasez de aquellos que acaban en 1) o si simplemente tienes curiosidad por descubrir cuál fue el Gordo el año de tu nacimiento, a continuación podrás consultar la lista de los números ganadores de años anteriores. Premios Gordo de la Lotería de Navidad por año 2024: 72480

2023: 88008

2022: 05490

2021: 86148

2020: 72897

2019: 26590

2018: 03347

2017: 71198

2016: 66513

2015: 79140

2014: 13437

2013: 62246

2012: 76058

2011: 58268

2010: 79250

2009: 78294

2008: 32365

2007: 06381

2006: 20297

2005: 20085

2004: 54600

2003: 42473

2002: 08103

2001: 18795

2000: 49740

1999: 65379

1998: 21856

1997: 43728

1996: 56169

1995: 45495

1994: 49595

1993: 47884

1992: 31466

1991: 47996

1990: 32522

1989: 61714

1988: 21583

1987: 20064

1986: 03772

1985: 63369

1984: 50076

1983: 53288

1982: 21515

1981: 23786

1980: 60076

1979: 40286

1978: 15640

1977: 34571

1976: 49764

1975: 47107

1974: 12176

1973: 34739

1972: 42435

1971: 23238

1970: 19381

1969: 59536

1968: 57150

1967: 43758

1966: 48677

1965: 49873

1964: 20426

1963: 19936

1962: 00675

1961: 24964

1960: 02365

1959: 36600

1958: 33704

1957: 53414

1956: 15640

1955: 50580

1954: 53584

1953: 03270

1952: 25766

1951: 02704

1950: 45749

1949: 55666

1948: 26664

1947: 35920

1946: 45590

1945: 42587

1944: 33037

1943: 34545

1942: 09029

1941: 58856

1940: 43944

1939: 13093

1938: 22655/36758

1937: 01165

1936: 05287

1935: 25888

1934: 02686

1933: 07139

1932: 29757

1931: 24717

1930: 24630

1929: 53453

1928: 06692

1927: 10123

1926: 17229

1925: 11519

1924: 15770

1923: 18398

1922: 46460

1921: 28876

1920: 09053 El Gordo ----- 400.000€

2º Premio ----- 125.000€

3º Premio ----- 50.000€

4º Premio ----- ----- 20.000€

5º Premio ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 6.000€ Comprobador de números lotería Navidad Número Importe Comprobar Como cada año, el 22 de diciembre vuelve el sorteo extraordinario de Lotería de Navidad.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión