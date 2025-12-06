El Gordo de la Lotería de Navidad: consulta qué número tocó el año en que naciste
Recopilamos los números premiados en los últimos cien años de la Lotería de Navidad
Cada vez queda menos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 Como marca la tradición, este evento tan emblemático que da inicio a las celebraciones navideñas se celebrará el próximo miércoles 22 de diciembre.
Sin lugar a dudas, el premio ... más ansiado es el Gordo. Muchos ya habrán comprado sus décimos para el sorteo, aunque seguro que los más rezagados esperan los próximos días para hacerlo. A la hora de elegir el número, las estrategias y tradiciones son tan diversas como las personas. Algunos optan por fechas especiales como su cumpleaños, el día de su boda o el nacimiento de sus hijos. Otros, más fieles a la suerte, juegan cada año con el mismo número, con la esperanza de que esta vez sea su turno. ¿Habrá alguien que decida apostar por un número que ya haya sido agraciado con el primer premio en ediciones pasadas?
Si te interesa conocer las tendencias históricas (como la popularidad de los números que terminan en 5 y la escasez de aquellos que acaban en 1) o si simplemente tienes curiosidad por descubrir cuál fue el Gordo el año de tu nacimiento, a continuación podrás consultar la lista de los números ganadores de años anteriores.
Premios Gordo de la Lotería de Navidad por año
-
2024: 72480
-
2023: 88008
-
2022: 05490
-
2021: 86148
-
2020: 72897
-
2019: 26590
-
2018: 03347
-
2017: 71198
-
2016: 66513
-
2015: 79140
-
2014: 13437
-
2013: 62246
-
2012: 76058
-
2011: 58268
-
2010: 79250
-
2009: 78294
-
2008: 32365
-
2007: 06381
-
2006: 20297
-
2005: 20085
-
2004: 54600
-
2003: 42473
-
2002: 08103
-
2001: 18795
-
2000: 49740
-
1999: 65379
-
1998: 21856
-
1997: 43728
-
1996: 56169
-
1995: 45495
-
1994: 49595
-
1993: 47884
-
1992: 31466
-
1991: 47996
-
1990: 32522
-
1989: 61714
-
1988: 21583
-
1987: 20064
-
1986: 03772
-
1985: 63369
-
1984: 50076
-
1983: 53288
-
1982: 21515
-
1981: 23786
-
1980: 60076
-
1979: 40286
-
1978: 15640
-
1977: 34571
-
1976: 49764
-
1975: 47107
-
1974: 12176
-
1973: 34739
-
1972: 42435
-
1971: 23238
-
1970: 19381
-
1969: 59536
-
1968: 57150
-
1967: 43758
-
1966: 48677
-
1965: 49873
-
1964: 20426
-
1963: 19936
-
1962: 00675
-
1961: 24964
-
1960: 02365
-
1959: 36600
-
1958: 33704
-
1957: 53414
-
1956: 15640
-
1955: 50580
-
1954: 53584
-
1953: 03270
-
1952: 25766
-
1951: 02704
-
1950: 45749
-
1949: 55666
-
1948: 26664
-
1947: 35920
-
1946: 45590
-
1945: 42587
-
1944: 33037
-
1943: 34545
-
1942: 09029
-
1941: 58856
-
1940: 43944
-
1939: 13093
-
1938: 22655/36758
-
1937: 01165
-
1936: 05287
-
1935: 25888
-
1934: 02686
-
1933: 07139
-
1932: 29757
-
1931: 24717
-
1930: 24630
-
1929: 53453
-
1928: 06692
-
1927: 10123
-
1926: 17229
-
1925: 11519
-
1924: 15770
-
1923: 18398
-
1922: 46460
-
1921: 28876
-
1920: 09053
