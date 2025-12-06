Si vas a Bilbao en diciembre y quieres ganar la Lotería de Navidad: la administración que más premios reparte

El 22 de diciembre se acerca estrepitósamente y ya muchos empiezan a sentir nervios por la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, donde se conocerán los nuevos números premiados.

Los más precavidos tienen ya sus décimos comprados, los supersticiosos aún están ... buscando el número ideal con el que creen que la suerte les acompañará y, en otros casos, aunque ya hayan comprado algunos décimos, seguro que aún queda tiempo para hacerse con alguno más.

Algo que tienen claro todas las personas que juegan a la Lotería de Navidad es que, cuantos más números diferentes tengan en su poder, más posibilidades hay de conseguir llevarse el Gordo o, en su defecto, algún otro premio jugoso.

Una de las claves a la hora de comprar los décimos de este sorteo es el lugar en el que se compran. A continuación te contamos cuál es la administración de lotería en la que más décimos premiados se han vendido y dónde la puedes encontrar.

La administración de Bilbao donde más décimos premiados se han vendido

La web compradecimos.com señala que a lo largo de 76 años, la Lotería Ormaechea se ha ganado el corazón de muchos vizcaínos. Ubicada en Urkixo Zumarkalea, 52 Abando, se ha convertido en una de las más queridas y populares. «Es por ello que durante los días previos a la Lotería de Navidad se forman grandes colas para poder comprar décimos de Navidad, lo que supone una tradición entre las familias del País Vasco e incluso de toda España», afirman.

Calificada por los medios como «la casa de la fortuna» o «una de las administraciones de lotería con más suerte del país». Durante siete décadas ha sido la encargada de repartir suerte, desde el Gordo que vendieron en 1986 o las 3 veces el Segundo Premio de Navidad, pasando por 3 Gordos del Niño, acumulando así más de 119 grandes premios de Lotería de Nacional.

¿Dónde comprar Lotería de Navidad en Bilbao?

Otro punto de referencia que se le conoce como 'La Fuente de los sueños', es La Lotería Bidebarrieta que además tiene en su historial batir el récord nacional de números premiados con ceros. Situada en calle del Casco Viejo, tiene la peculiaridad de estar acostumbrados a vender números 'feos', esos que muchas veces se rechazan, una combinación que según la estadística sale poco. Aún así están muy acostumbrados a vender este tipo de décimos y dar con un ganador.

1º Premio ----- 200.000 €

2º Premio ----- 75.000 €

3º Premio ----- 25.000 €

4 cifras ---- ---- 3.500 €

3 cifras --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1.000 €

2 cifras -- -- -- -- -- 40 €

Reintegros - - - 20 €

También destaca Azcarreta, en la calle Arenal número 1. Una de las administraciones con más suerte de Bilbao a lo largo de sus más de 100 años de historia. Ahora le toca a usted decidir.