Cómo jugar a la Lotería de Navidad si vives en el extranjero

La Lotería de Navidad traspasa fronteras. No solo los españoles compran sus décimos, sino que es habitual ver a turistas extranjeros en las colas de las administraciones: todos quieren que les toque un pellizco para cumplir algunos de sus sueños. Sin embargo, muchas veces surgen dudas, como cuál es la manera de cobrarlo si las personas premiadas no viven en España.

También se pueden dar otros casos: personas que, sin residir en España ni visitarla, quieren participar en el sorteo de la Lotería de Navidad. En estas situaciones es imprescindible cumplir varios requisitos, como tener la edad necesaria para poder participar en este tipo de juegos o no vivir en países que prohíban los juegos de azar. Si se cumplen las condiciones, se pueden adquirir los décimos de Lotería de Navidad a través de muchas páginas web, aunque es necesario comprobar que se trate de sitios autorizados.

A la hora de cobrarlo, las administraciones o páginas web en cuestión suelen informar de cómo hacerlo. Si se trata de premios grandes, es probable que la documentación que se pida sea algo más extensa, pero nada fuera de lo normal. Todas las facilidades del mundo para que cualquier persona pueda jugar a la Lotería de Navidad.

Este es el caso de administraciones como «La Pica de oro», sita en la madrileña calle de Narváez a dos pasos de Goya, cuyo propietario Carmelo Gayubo ha confirmado a ABC que el cobro de los grandes premios se debe realizar desde España, a través de entidades financieras nacionales que tengan un convenio de colaboración con Loterías y Apuestas del Estado (Selae). De igual modo, ha asegurado el propietario de esta Administración, cuando algún cliente residente en el extranjero solicita algún décimo de la Lotería de Navidad a tavés de la web «se cobra el envío». En esta línea, ha añadido que «toda Lotería la mandamos asegurada, y apuntamos la serie o fracción por si se extraviara», ha comentado este lotero quien asegura que todo se realiza acorde con la legalidad y transparencia necesarias. En cualquier caso, ha añadido, el cliente local predomina: «Se trata de una minoría, de algo casi anecdótico», ha apuntado.