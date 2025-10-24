Starmer insta a los aliados a «terminar el trabajo» y convertir los activos rusos congelados en armas para Ucrania

Este viernes, en Londres, el primer ministro británico Keir Starmer compareció junto al presidente ucraniano Volodímir Zelenski y otros líderes europeos tras una reunión de la denominada Coalición de Voluntarios (Coalition of the Willing), una alianza de más de treinta países ... que mantiene su compromiso de apoyo militar, financiero y político a Ucrania frente a la agresión rusa. En un mensaje firme, Starmer pidió a los aliados «terminar el trabajo» en torno al uso de los activos soberanos rusos congelados y destinarlos a reforzar las defensas ucranianas.

El encuentro reunió en persona a Starmer con Zelenski, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el primer ministro neerlandés, Dick Schoofm, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, mientras que otros líderes se unieron de forma virtual. Todos coincidieron en que el objetivo no es un alto el fuego temporal, sino una paz justa y duradera que no legitime las pretensiones territoriales del Kremlin.

Starmer calificó las exigencias del presidente ruso Vladímir Putin sobre territorio ucraniano de «absurdas» e «inaceptables». «Putin es la única persona que no quiere poner fin a esta guerra», declaró el premier. «Sus ataques contra civiles, entre ellos una niña de doce años y un bebé de seis meses esta semana, lo dejan claro una vez más. Lo que ocurre hoy en el frente de Donetsk está moldeando nuestro futuro colectivo para los próximos años».

Apoyo militar británico

Durante su intervención, Starmer presentó una hoja de ruta centrada en tres ejes. En primer lugar, reiteró que el Reino Unido, junto con Estados Unidos y la Unión Europea, está decidido a retirar el petróleo y el gas rusos del mercado global para «estrangular la financiación de la maquinaria de guerra de Moscú». «La semana pasada, el Reino Unido se convirtió en el primer país en sancionar a todas las grandes petroleras rusas», recordó. «El miércoles, Estados Unidos actuó con decisión para unirse a nosotros. Juntos, con las nuevas sanciones de la Unión Europea, estamos cortando la financiación de la guerra».

En segundo lugar, anunció avances para liberar los activos rusos congelados en bancos occidentales, que, según fuentes europeas, superan los 140.000 millones de euros. «La factura por la destrucción que Rusia ha causado en Ucrania debe ser pagada por Rusia», dijo. «Queremos avanzar con rapidez para ofrecer préstamos de reparación y hacer que esos fondos fluyan hacia Ucrania».

En tercer lugar, confirmó que el Reino Unido acelerará su programa de apoyo militar a Kiev, con el envío de más de 5.000 misiles ligeros multirrol y la entrega anticipada de 140 unidades adicionales para reforzar la defensa aérea ucraniana durante el invierno. «Estamos fortaleciendo la defensa aérea de Ucrania para proteger a sus civiles y su infraestructura energética», añadió.

Zelenski, que fue recibido por el Rey Carlos III en Windsor por la mañana antes del encuentro, agradeció la continuidad del apoyo británico y la cooperación de Washington y Bruselas. «La presión sobre Moscú es la única manera de que Ucrania pueda ganar esta guerra», dijo. «La diplomacia solo tiene sentido cuando conduce a decisiones reales. Las sanciones, las armas de largo alcance, la rendición de cuentas por los crímenes de guerra y las acciones concretas sobre los activos rusos son nuestras prioridades», aseveró.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó la posición ucraniana y afirmó que «Putin se está quedando sin dinero, sin tropas y sin ideas», mientras que la primera ministra danesa Mette Frederiksen pidió que los países aliados alcancen antes de Navidad un acuerdo sobre los llamados préstamos de reparación para Ucrania. Después, Starmer confirmó que la Coalición de Voluntarios está trabajando con el presidente Trump en la coordinación de sanciones y en los mecanismos financieros para liberar activos rusos. «Las sanciones estadounidenses han tenido el impacto más significativo esta semana», dijo «y ahora debemos actuar con rapidez para convertir ese impulso político en acción».