Starmer insta a los aliados a «terminar el trabajo» y convertir los activos rusos congelados en armas para Ucrania

El primer ministro británico confirmó que el Reino Unido acelerará su programa de apoyo militar a Kiev, con el envío de más de 5.000 misiles ligeros multirrol

Muro antidrones y escudos estratégicos: la UE presenta su hoja de ruta

Zelenski, Starmer y Rutte atienden a los medios tras la reunión de la Coalición de Voluntarios en Londres
Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

Este viernes, en Londres, el primer ministro británico Keir Starmer compareció junto al presidente ucraniano Volodímir Zelenski y otros líderes europeos tras una reunión de la denominada Coalición de Voluntarios (Coalition of the Willing), una alianza de más de treinta países ... que mantiene su compromiso de apoyo militar, financiero y político a Ucrania frente a la agresión rusa. En un mensaje firme, Starmer pidió a los aliados «terminar el trabajo» en torno al uso de los activos soberanos rusos congelados y destinarlos a reforzar las defensas ucranianas.

