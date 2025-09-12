Quién es Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk: un izquierdista «lleno de odio»

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, el episodio de violencia política que ha conmocionado a EE.UU., es Tyler Robinson, un joven de 22 años que fue detenido por la policía el jueves por la noche.

Robinson es el mayor de tres ... hermanos de una familia de Washington, una ciudad en el sur de Utah, casi en la frontera con Arizona, un lugar de gran belleza natural, cerca de parques nacionales espectaculares como el de Zion.

El retrato que surge de Robinson por el asesinato, conversaciones con su familia y algunas pruebas encontradas por las autoridades es el de un joven agitado por ideología izquierdista, en un momento de gran polarización política en EE.UU.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, explicó en rueda de prensa que Robinson había acudido a cenar al hogar familiar unos días antes de la visita de Kirk a la Utah Valley University, donde ocurrió el asesinato. Kirk ha sido otra figura polarizante en la última década en EE.UU., un polemista hábil con un discurso agresivo que se convirtió en un referente conservador en el trumpismo sobre todo por su capacidad de atraer y movilizar al electorado joven, tradicionalmente un bastión demócrata.

«En una conversación con otro miembro de su familia, Robinson mencionó que Charlie Kirk iba a venir a la Utah Valley University», explicó Cox. «Hablaron de que Kirk no les gustaba y de las ideas que defendía. El familiar dijo que Kirk estaba lleno de odio y que diseminaba odio».

Pero el odio parece haber calado más en Robinson, tanto por sus actos como por lo que han dicho de él personas cercanas. El sospechoso grabó mensajes en los cartuchos que se encontraron dentro del cargador del rifle que se cree que utilizó para el asesinato. Entre otros, un mensaje dice 'Ey, fascista, ¡agarra esta!'. Otro pone 'Bella ciao', la canción antifascista creada por la resistencia italiana durante la Segunda Guerra Mundial. En otro más se lee 'Si lees esto, eres gay'.

Un amigo de la familia aseguró a 'The New York Post' que Robinson estaba «lleno de odio» en los días previos al asesinato. Según la información de las autoridades, fue un familiar quien delató a Robinson. El joven «confesó o dio a entender» que había cometido el asesinato. Según adelantó el propio presidente de EE.UU., Donald Trump, fue el padre de Robinson quien posibilitó su detención. El sospechoso dijo que prefería matarse antes de entregarse a la policía.

Esa información del diario neoyorquino apunta a que el padre convenció a su hijo para que hablara con un religioso que trabaja con jóvenes, y que también trabaja en la policía judicial. La confesión llegó después al FBI, que detuvo a Robinson.

El sospechoso vivía o había vivido con un compañero de piso con quien compartió información incriminatoria –dónde había dejado el arma, que la había envuelto con una toalla, su cambio de ropa– que fue obtenida por los investigadores.

Robinson no tenía antecedentes criminales y estaba registrado como votante, pero sin explicitar si republicano, demócrata o independiente. La Universidad Estatal de Utah confirmó que había sido estudiante allí durante un semestre en 2021 y su madre, Amber, alardeó en redes sociales de la inteligencia de su hijo y de los excelentes resultados en un test para entrar en la universidad.

Antes de ir a la universidad, Robinson estudió en el instituto de St. George, cerca de Washington. Las imágenes en redes sociales de su madre muestran una familia normal, con excursiones al monte o vacaciones en el Gran Cañón, que no está muy lejos de donde viven. En algunas imágenes se ve a Robinson con una ametralladora de gran calibre, en lo que aparenta ser una feria militar, algo habitual en EE.UU.

Por los mensajes que dejó en la munición, Robinson parece ser un aficionado a los videojuegos. Dos de las inscripciones parecen ser referencias a videojuegos, como una sobre 'Helldivers 2'.