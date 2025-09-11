Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La Corte Suprema de Brasil alcanza la mayoría para declarar a Bolsonaro culpable de intento de golpe de Estado

Búsqueda del asesino de Charlie Kirk: 100.000 dólares por información que facilite su detención

El activista iniciaba una gira por varias universidades y había cerca de 3.000 estudiantes en la conferencia, pero solo seis agentes de policía

Del asalto al Capitolio a Kirk: la violencia política es la nueva normalidad en EE.UU.

Búsqueda del asesino de Charlie Kirk: 100.000 dólares por información que facilite su detención
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las autoridades han divulgado este jueves las primeras imágenes del sospechoso de perpetrar el asesinato de Charlie Kirk, el referente conservador y gran agitador del trumpismo entre los jóvenes de EE.UU. Las imágenes reveladas por la oficina del FBI en Salt Lake City, ... la principal ciudad de Utah, son capturas de un vídeo obtenido por cámaras de seguridad. En ellas se ve a un hombre joven, blanco, delgado, tocado con una gorra y gafas oscuras y con una camiseta con elementos patrióticos, como la bandera de EE.UU. Las autoridades no compartieron el vídeo completo en el que se captó al sospechoso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app