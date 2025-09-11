Búsqueda del asesino de Charlie Kirk: 100.000 dólares por información que facilite su detención

Las autoridades han divulgado este jueves las primeras imágenes del sospechoso de perpetrar el asesinato de Charlie Kirk, el referente conservador y gran agitador del trumpismo entre los jóvenes de EE.UU. Las imágenes reveladas por la oficina del FBI en Salt Lake City, ... la principal ciudad de Utah, son capturas de un vídeo obtenido por cámaras de seguridad. En ellas se ve a un hombre joven, blanco, delgado, tocado con una gorra y gafas oscuras y con una camiseta con elementos patrióticos, como la bandera de EE.UU. Las autoridades no compartieron el vídeo completo en el que se captó al sospechoso.

Las autoridades también detallaron que habían encontrado el arma que se cree que utilizó el atacante. Se trata de un rifle de caza Mauser, de modelo antiguo, que se encontró en una zona arbolada por la que huyó el atacante. El arma estaba envuelta en una toalla.

El asesinato ocurrió el miércoles en el campus de la Utah Valley University, al sur de Salt Lake City, cuando Kirk participaba en una conferencia al aire libre, a la que asistieron miles de estudiantes. Solo se registró un disparo, que impactó en el cuello de la víctima, que murió poco después en el hospital.

En rueda de prensa, los investigadores aseguraron que el sospechoso tenía aspecto de estudiante universitario y «se mezcló perfectamente» entre la multitud.

Las imágenes de vídeo de testigos capturaron el momento, el caos de la estampida de los estudiantes que estaban allí y también la imagen del atacante subido a una azotea, desde la que disparó.

Las autoridades también explicaron que registraron huellas de la palma de la mano, el antebrazo y el zapato del atacante. Algunos medios revelaron que en el rifle localizado por la policía quedaban tres cartuchos en el cargador y que en ellos había grabados mensajes con ideología antifascista y a favor de los transexuales.

Se cree que el sospechoso bajó de aquella azotea y huyó hacia un barrio cercano a la universidad. Las autoridades ofrecían una recompensa de 100.000 dólares por información que llevara a su detención.

La búsqueda del atacante se intensificaba este jueves, después de unas horas de caos en la víspera. El mismo director del FBI, Kash Patel, aseguró que se había detenido al sospechoso del asesinato. Poco después, esa persona fue liberada por las autoridades tras comprobarse que no tenía nada que ver con el ataque. Ocurrió lo mismo horas después, con un segundo sospechoso, cuya detención y posterior liberación también fue anunciada por las autoridades.

Varios de los asistentes aseguraron que las medidas de seguridad para el acto en el que participó Kirk eran muy leves. Había cerca de 3.000 estudiantes en la conferencia, la primera de Kirk en una gira por universidades que arrancaba ese mismo día, pero solo seis agentes de policía. Fue un acto al aire libre, en un anfiteatro abierto en el campus.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, amigo personal de Kirk, viajó este jueves hasta Salt Lake City para consolar a la familia del fallecido, su esposa, Erika; y sus dos hijos. Después, Vance tenía previsto trasladarlos en el avión oficial, el Air Force Two, junto al féretro de Kirk, hasta Phoenix, la principal ciudad de Arizona, donde la víctima tenía su residencia.