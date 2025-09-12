El padre del asesino de Charlie Kirk lo entrega a la Policía

El sospechoso sobre el que el FBI pidió colaboración, aunque no se ha confimado que sea el detenido

El presidente Donald Trump aseguró este viernes que el principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador abatido de un disparo en un campus universitario de Utah, se encuentra bajo custodia tras haber sido entregado por su propio padre. «Creo con un alto grado de certeza que lo tenemos detenido», dijo en una entrevista en la cadena Fox News. Según su relato, el joven lo confesó a su padre, y este, con la ayuda de un ministro con vínculos en las fuerzas del orden, alertó a un alguacil federal. Los agentes acudieron a la vivienda familiar y se hicieron cargo del sospechoso, que ya ha sido trasladado a prisión.

El presidente Trump añadió que espera que el asesino de Kirk reciba la pena de muerte. «Imagino que será hallado culpable y espero que le caiga la pena capital», afirmó. Recordó que en Utah sigue vigente la pena máxima y aseguró que el gobernador republicano Spencer Cox «está muy determinado» a aplicarla en este caso.

Trump describió a Kirk como «la mejor persona, un trabajador incansable a quien todo el mundo quería». Dijo también que no ha visto los vídeos del atentado difundidos en redes sociales: «No quería recordarlo así. Habría sido un mal doctor, no soporto esas imágenes». El presidente subrayó además que Turning Point USA, la organización fundada por Kirk y pieza clave en su regreso a la Casa Blanca en 2024, continuará con su labor. Contó que habló con la viuda del activista y que ella le transmitió la voluntad de mantener vivo el proyecto. «Ya hay ofertas de donación y tienen un buen equipo», explicó.

Kirk y Turning Point invirtieron en operaciones de movilización en estados decisivos como Arizona, lo que resultó determinante para que Trump recuperara el poder. Ahora, tras el asesinato, el presidente trata de transmitir que la maquinaria política que Kirk dejó en marcha seguirá activa.

Mientras tanto, el rostro del sospechoso ya se había hecho público a través de imágenes grabadas por cámaras de seguridad, y sobre él pesaba una recompensa de 100.000 dólares. El jueves, la oficina del FBI en Salt Lake City divulgó las primeras capturas: un hombre joven, blanco, delgado, con gorra, gafas oscuras y una camiseta con motivos patrióticos. Más tarde se difundió otro vídeo en el que se le veía en la azotea desde la que presuntamente disparó a Kirk, lanzando una mochila antes de saltar al vacío y huir a la carrera, mientras cundía el pánico entre los miles de estudiantes que asistían al acto.

El arma utilizada, un rifle de caza Mauser de modelo antiguo, apareció envuelta en una toalla en una zona arbolada cercana a la ruta de escape. Según informaciones de prensa, en el cargador quedaban tres cartuchos en los que estaban grabados mensajes de ideología antifascista y en apoyo a los transexuales. Las autoridades indicaron además que habían recuperado huellas de la palma, el antebrazo y la suela del sospechoso, probablemente en el momento en el que saltó desde la azotea.

Los investigadores destacaron que el atacante tenía aspecto de estudiante universitario y que «se mezcló perfectamente» entre la multitud. Testigos grabaron tanto el instante del disparo como la estampida posterior. El viernes por la mañana, ya llevaba más de un día y medio fugado.

La noche anterior, el FBI y el gobernador Cox comparecieron en rueda de prensa para anunciar avances. Sin embargo, no ofrecieron detalles concretos ni confirmaron detenciones. El propio director de la agencia, Kash Patel, llegó a anunciar el miércoles que el sospechoso estaba bajo arresto, pero esa persona fue liberada horas después al comprobarse que no tenía nada que ver con el crimen. Un segundo sospechoso también fue detenido y liberado el mismo día, lo que desató dudas sobre la actuación del Buró.

En el campus, varios asistentes criticaron las medidas de seguridad. Había cerca de 3.000 estudiantes y solo seis agentes vigilando la conferencia, celebrada al aire libre en un anfiteatro abierto. La falta de protección facilitó que el atacante pudiera apostarse en la azotea sin ser detectado.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, amigo personal de Kirk, viajó el jueves a Salt Lake City para acompañar a la familia de la víctima: su esposa, Erika, y sus dos hijos. Después, trasladó el féretro en el Air Force Two hasta Phoenix, la ciudad de residencia de Kirk, donde se celebrarán las exequias.