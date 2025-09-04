Suscribete a
Trump sacude la seguridad europea recortando drásticamente las ayudas militares

El Pentágono notifica a diplomáticos europeos que dejará de financiar programas de entrenamiento y equipamiento en la frontera con Rusia

La medida afecta especialmente a Estonia, Letonia y Lituania, beneficiarios clave de esta ayuda
David Alandete

Corresponsal en Washington

Estados Unidos reducirá progresivamente los fondos de asistencia de seguridad para ejércitos europeos en la frontera con Rusia, en línea con la presión de Donald Trump para que la OTAN incremente su gasto hasta el 5% del PIB.

El Pentágono notificó a ... diplomáticos europeos que dejará de financiar programas de entrenamiento y equipamiento bajo la autoridad conocida como sección 333, que movilizó 1.600 millones de dólares en Europa entre 2018 y 2022, según ha podido saber ABC.

