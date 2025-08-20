El Tren Maya, obra insignia de López Obrador, se descarrila por segunda vez

El Tren Maya, una de las obras insignia del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador en México, se descarriló este martes en el estado de Yucatán. No se registraron fallecidos ni heridos, sin embargo, se volvió viral la imagen del siniestro.

El Tren ... Maya ha estado en medio de la polémica no solo porque no es rentable, sino que generó 2,561 millones de pesos (más de 120 millones de euros) de perdidas en su primer año de operación, y ahora se suma este accidente.

Se trata del segundo descarrilamiento del Tren Maya. El primero ocurrió el pasado 25 de marzo de 2024 cuando también un vagón del ferrocarril se salió de los rieles y parte de sus ruedas quedaron asentados en el balasto al llegar a la estación ubicada en la localidad de Tixkokob, en la ruta de Campeche a Cancún.

Todas las incidencias referidas al tren tienen su correlato en España porque la empresa estatal Renfe se ha dedicado en los últimos meses ha capacitar a los maquinistas. En la construcción también trabajaron las empresas ibéricas Azvi e Ineco.

El accidente sucedió en el tramo que une las ciudades de Cancún y Mérida. La oposición le ha reclamado al Gobierno de Claudia Sheinbaum que su suspenda la operación del Tren.

Noticia Relacionada La constructora Azvi desmonta el pago a Aldama de una comisión por una obra pública Antonio R. Vega Un correo del propio cabecilla de la trama lo delata: el dueño de la empresa le abonó 18.000 euros para ser socio de un club de natación y no como mordida

De acuerdo con información preliminar, el accidente habría sucedido a causa de una mala maniobra, la cual generó que uno de los vagones del tren de pasajeros se saliera de los rieles a la altura del municipio de Izamal.

«Nos chocó otro tren», han reportado usuarios del servicio del ferrocarril en redes sociales. También han mencionado que elementos del Ejército mexicano les impedían grabar escenas de lo sucedido.

La Secretaría de la Defensa, a cargo de la operación del tren, informó que «a la 1:48 p.m. de esta fecha (19 de agosto de 2025), en la estación Izamal, Yucatán, el tren 304 que se trasladaba de Cancún a Mérida al accesar a baja velocidad a los andenes de la estación, sufrió un percance de vía, se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses».

«Se integró una Comisión Dictaminadora que ya realiza la investigación sobre el hecho. El servicio del tren continúa operando con normalidad en el resto de estaciones», agregó la Secretaría de la Defensa.

Por su parte, un turista contó que otro tren los chocó. «En el segundo vagón venía mi mamá y en el primer vagón venía yo y nos chocó otro tren. Otro tren se nos metió y desvió a ese tren», dijo en un video grabado desde el andén del Tren Maya.