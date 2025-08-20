Suscribete a
El Tren Maya, obra insignia de López Obrador, se descarrila por segunda vez

El Gobierno mexicano investiga las causas del siniestro que, de momento, no reporta muertos. La oposición reclama detener su operación

Sheinbaum pone bajo la lupa la corrupción de López Obrador

Vagón del Tren Maya descarrilado este martes
Vagón del Tren Maya descarrilado este martes EFE
Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

El Tren Maya, una de las obras insignia del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador en México, se descarriló este martes en el estado de Yucatán. No se registraron fallecidos ni heridos, sin embargo, se volvió viral la imagen del siniestro.

El Tren ... Maya ha estado en medio de la polémica no solo porque no es rentable, sino que generó 2,561 millones de pesos (más de 120 millones de euros) de perdidas en su primer año de operación, y ahora se suma este accidente.

