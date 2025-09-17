Los talibanes cortan el acceso a internet por fibra óptica en varios puntos de Afganistán

Las autoridades talibanas de Afganistán han cortado este miércoles conexiones de fibra óptica en múltiples provincias, informa AFP. El movimiento lo han incluido en la que han denominado campaña contra el «vicio» y es una muestra más del aumento de sus esfuerzos para bloquear el acceso a internet en el país.

La ofensiva ha sido ordenada por el líder supremo talibán Haibatullah Akhundzada, que ha cortado este acceso durante dos días. «Se tomó esta medida para prevenir el vicio y se implementarán opciones alternativas en todo el país para satisfacer las necesidades de conectividad», ha expresado por su parte el portavoz provincial de Balj, Attaullah Zaid, en la red social X.

Así, ha dejado a decenas de miles de personas desconectadas y ha generado preocupación. En concreto, según han confirmado periodistas de la AFP, ha habido problemas de conexión en las provincias norteñas de Balj, Badajshan y Tajar, así como en Kandahar, Helmand y Uruzgan, en el sur del país.

Solo había acceso a internet mediante la red telefónica, que funcionaba intermitentemente. Sin embargo, según ha expresado un empleado de un operador privado a AFP.

Desde que regresaron al poder en 2021, los talibanes han impuesto numerosas restricciones, de acuerdo con su rigurosa interpretación de la ley islámica.