El Supremo mexicano falla contra un empresario de medios crítico hacia Sheinbaum

La prensa mexicana comienza a considerar al dueño de 'TV Azteca' como un potencial candidato de la oposición

Ricardo Salinas Pliego , opositor del gobierno y aspirante a la presidencia, en una imagen de archivo
Ricardo Salinas Pliego , opositor del gobierno y aspirante a la presidencia, en una imagen de archivo AFP
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

La Corte Suprema de México embistió este jueves contra Ricardo Salinas Pliego, uno de los principales empresarios del país. El máximo tribunal, muy alineado con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, le reclama al magnate por una deuda de alrededor de 1500 millones de ... euros.

