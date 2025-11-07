Asesinan en la puerta de su casa a otra alcaldesa en México

La representante ciudadana a nivel municipal de la localidad mexicana de San Juan Cacahuatepec, en el sureño estado de Oaxaca, Guadalupe Urban fue asesinada este jueves en plena calle cuando salía de su domicilio, recoge EFE.

Según informan medios locales, el asesinato de la mujer, ... integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) afín al gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se perpetró cuando dos sujetos armados en una motocicleta comenzaron a dispararle cuando abandonaba su casa.

El cuerpo se encontró sin vida sobre el camino que conduce a la comunidad vecina de San Antonio Ocotlán, Cacahuatepec, informó la Fiscalía estatal.

«Personal especializado y multidisciplinario se trasladó al lugar para llevar a cabo las diligencias periciales, el procesamiento del sitio, así como las primeras indagatorias que conduzcan al esclarecimiento del caso», recogió el comunicado del Ministerio Público, que ya ha iniciado la investigación.

Guadalupe Urban era la representante ciudadana a nivel municipal de Parques y Jardines y formaba parte de la administración municipal desde el año 2025 y hasta 2027.

En un mensaje en redes sociales el ayuntamiento ha expresado su consternación. «Hoy más que nunca, hacemos un llamada a la unidad, al respeto y a la justicia. Este cobarde acto no debe quedar impune».

De igual manera, el Partido Verde Ecologista de México ha emitido un comunicado en el que lamentaba «el fallecimiento de nuestra amiga y compañera».

El asesinato, se une al de Israel Ramírez Peralta, agente municipal de Santa Catarina Juquila, en la comunidad de San Marcos Zacatepec, también en Oaxaca, que ocurrió tres días antes.

Además, estos episodios se suman al asesinato de Carlos Manzo, alcalde municipal de Uruapan, Michoacán, en el oeste del país, tras un evento público del Día de Muertos el pasado 1 de noviembre, el cual ha generado una fuerte indignación en el país y el Estado, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

De acuerdo con registros y reportes estatales, desde el 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México y hasta el 3 de noviembre, al menos 10 alcaldes o presidentes municipales han sido asesinados en el país.