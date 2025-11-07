Suscribete a
Asesinan en la puerta de su casa a otra alcaldesa en México

La dirigente del municipio de San Juan Cacahuatepec, en el estado de Oaxaca, fue abatida por dos sujetos armados cuando abandonaba su domicilio

La representante ciudadana a nivel municipal de la localidad mexicana de San Juan Cacahuatepec, en el sureño estado de Oaxaca, Guadalupe Urban fue asesinada este jueves en plena calle cuando salía de su domicilio, recoge EFE.

Según informan medios locales, el asesinato de la mujer, ... integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) afín al gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se perpetró cuando dos sujetos armados en una motocicleta comenzaron a dispararle cuando abandonaba su casa.

