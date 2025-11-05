Sheinbaum denuncia al hombre que la acosó y pide hacer campaña: «Si esto le hacen a la presidenta, qué va a pasar con todas las jóvenes»

La presidenta de México, Clauida Sheinbaum, ha anunciado que ha interpuesto una denuncia contra el hombre que la ha acosado. Además, ha pedido hacer campaña para dar un «no rotundo» a este tipo de situaciones y para hacer más fácil que otras mujeres puedan ... denunciar. «Si esto le hacen a la presidenta, qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país», ha lamentado la presidenta.

«Evidentemente como presidenta tengo ciertas facilidades para hacerlo, pero no quiero que sea un privilegio de la presidenta, entre todos tenemos que garantizar que este sea un derecho de todas las mujeres mexicanas», ha sentenciado Sheinbaum. Así, ha pedido ayudar a las mujeres para que tengan «la facilidad para denunciar», ya que asegura que o no le hacen caso o pasan todo el día y las mujeres deciden dejarlo. Además. ha instado a hacer campaña para que se diga que «esto no, que es un delito».

Un hombre ha abordado este martes a la presidenta mexicana en medio de la calle, la ha abrazado por detrás a la altura del pecho y ha tratado de besarla. En ese momento, ella se dio cuenta y le bajo los brazos. Esta situación ha puesto en el centro de la polémica a la seguridad personal que la acompañaba.

«El espacio personal de las mujeres no debe ser vulnerado», ha dicho la presidenta, que ha pedido hacer conciencia y educar desde las escucelas. «Es una cosa de educación a los hombres», ha señalado.

En este sentido, la presidenta ha denunciado el largo proceso que enfrenta una mujer en México cuando le ocurre una situación como esta, ya que asegura que se sienten victimizadas y que el proceso para poder presentarla «es infinito».

«Cuando te ocurre eso como mujer, tienes que ir al Ministerio Público a presentar tu denuncia. Ya es todo el día y después ocurre que te dicen que cuál es tu prueba o te revictimizan», ha lamentado.

No obstante, Sheinbaum ha asegurado que se pensó si denunciar. «Si no la presento yo que soy presidenta, qué mensaje estoy dando a todas las mujeres y todos los hombres», ha señalado. Además, ha confirmado que ya se detuvo al «individuo», que estaba alcoholizado y acosando a otras mujeres.