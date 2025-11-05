Suscribete a
Sheinbaum denuncia al hombre que la acosó y pide hacer campaña: «Si esto le hacen a la presidenta, qué va a pasar con todas las jóvenes»

La presidenta ha pedido mejorar el proceso para denunciar, ya que «muchas mujeres» deciden pararlas porque se sienten victimizadas y los largos procesos

Un hombre manosea y besa a la presidenta de México cuando saludaba a los ciudadanos pese a la presencia de escoltas

Momento en que un hombre acosa a Sheimbaun.
Momento en que un hombre acosa a Sheimbaun.

La presidenta de México, Clauida Sheinbaum, ha anunciado que ha interpuesto una denuncia contra el hombre que la ha acosado. Además, ha pedido hacer campaña para dar un «no rotundo» a este tipo de situaciones y para hacer más fácil que otras mujeres puedan ... denunciar. «Si esto le hacen a la presidenta, qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país», ha lamentado la presidenta.

