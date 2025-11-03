Suscribete a
ABC Premium
Directo
Carlos Mazón anuncia su dimisión: «Ya no puedo más»

México afronta una oleada de manifestantes tras el asesinato del alcalde de Uruapan

La protesta que irrumpió en el Palacio de Gobierno estatal fue disuelta con gases lacrimógenos y balas de goma. La Administración mexicana asegura que «no habrá impunidad» para los asesinos del edil

Asesinatos, corrupción y narcotráfico en la Armada de México

Manifestantes en una protesta frente al Palacio de Gobierno en Morelia (México)
Manifestantes en una protesta frente al Palacio de Gobierno en Morelia (México) EFE

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una protesta con motivo del asesinato del presidente municipal de Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán, Carlos Manzo, amenazado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha resultado este domingo en la irrupción de manifestantes en el Palacio de Gobierno estatal, ... situado en la capital, Morelia, provocando destrozos en su interior, informa Europa Press.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app