La renuncia del ministro de Hacienda chileno sorprende a los mercados y golpea al Gobierno de Gabriel Boric

El presidente chileno pierde al hombre de confianza a siete meses de dejar el cargo

El exministro de Hacienda de Chile Mario Marcel
María J. Errázuriz

María J. Errázuriz

Corresponsal en Santiago de Chile

Hay un cargo en la institucionalidad chilena, el ministro de Hacienda, que pareciera inamovible y tan fundamental como la Presidencia pues es la señal de que el Gobierno de turno procura dar estabilidad al país.

De lo que va corrido la democracia, es ... decir, 35 años y ocho mandatos, solo cinco ministros de esa cartera dejaron con anticipación su puesto y la señales fueron leídas con preocupación por la clase política y el mundo empresarial. Lo mismo ha ocurrido hoy al anunciarse sorpresivamente la salida del ministro Mario Marcel, a cargo de las finanzas fiscales desde marzo de 2022.

