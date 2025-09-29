La relación de los tiroteos en Michigan y Carolina del Norte: los atacantes eran ex marines

Dos tiroteos en manos de ex marines han marcado a la sociedad estadounidense estos días. Las masacres se originaron con 14 horas de diferencia y en dos estados, Michigan y Carolina del Norte.

El primer asesinato masivo tuvo lugar la noche del sábado en Southport, Carolina del Norte, cuando un hombre se acercó a través de una embarcación a una terraza con vistas al mar y pocos minutos después abrió fuego, según indica la CNN. Al atacante se le acusa de tres cargos de asesinato en primer grado y cinco cargos de intento de asesinato, según informa la Policía estadounidense y recoge Reuters.

El asaltante, Sean DeBevoise, fue un sargento que sirvió en la Infantería de Marina de 2003 a 2009, según informa un portavoz del Cuerpo de Marines de Estados Unidos a CNN. Participó en la 'Operación Libertad Iraquí', en la guerra de Iraq. Sus servicios en la guerra le causaron grandes lesiones, una de ellas cerebral, es por esto que le otorgaron la medalla Corazón Púrpura –una condecoración que da el Ejército estadounidense a los soldados heridos–. DeBevoise según el fiscal del sistrito se encuentra detenido y comparecerá ante el tribunal este lunes.

La segunda masacre se produjo el domingo cuando un hombre estrelló su vehículo contra las puertas principales de una iglesia mormona en Michigan y salió disparando un rifle de asalto, matando a dos personas e hiriendo a otras ocho antes de morir en un tiroteo con la policía, según informaron las autoridades y recoge la agencia Reuters.

El sospechoso era un veterano de la Infantería de Marina, quien estuvo en el cuerpo durante cuatro años (2004-2008), informa CBS. El hombre, Thomas Jacob Sanford, tenía 40 años y al igual que el otro atacante, había participado en la guerra de Iraq. En 2008, después de trabajar en logística de combate en Camp Lejeune, dejó el Ejército. El hombre abarcaba un amplio conocimiento en armamento, es por ello, que se le otorgó un reconocimiento correspondiente a su rango. Tras su carrera militar, el sospechoso llevaba un vida cotidiana, que estaba marcada por una familia y un hijo que enfrentaba serios obstáculos de salud desde su nacimiento, informa ABC News.

Estos asesinatos masivos aumentan a 324 los tiroteos que ha tenido Estados Unidos este año. La política de armas ha dado un cambio radical al significado que se le atribuyó en 1791 como una garantía constitucional para la autodefensa. Mientras siguen las matanzas, estas políticas armamentísticas no parecen endurecerse.