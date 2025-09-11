Polonia restringe el tráfico aéreo en el este de su territorio tras intrusión de drones rusos

Polonia anunció este jueves que restringirá el tráfico aéreo en la parte oriental del país, un día después de denunciar que derribó varios drones rusos que incursionaron en su territorio.

El tráfico aéreo a lo largo de la frontera de Polonia con Bielorrusia y Ucrania estará cerrado a los vuelos civiles, con algunas excepciones, hasta el 9 de diciembre, informó en un comunicado la agencia de control del tráfico aéreo (PAZP) de este país, miembro de la UE y de la OTAN.

La medida «se está aplicando para garantizar la seguridad nacional», afirmó.

Las autoridades polacas declararon el miércoles que el espacio aéreo de este miembro de la OTAN y la UE fue violado 19 veces ese mismo día, y que al menos tres drones fueron derribados cuando Polonia y sus aliados de la OTAN enviaron aviones de combate.

Polonia invocará el artículo 4

El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció este miércoles ante el Parlamento que su Gobierno invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que permite a cualquier país miembro solicitar consultas con el resto de aliados cuando su seguridad, independencia política o integridad territorial estén amenazadas.

No es la primera vez que drones rusos realizan incursiones en el espacio aéreo polaco, sobre todo en coincidencia con ofensivas en el oeste de Ucrania. El ejército polaco había informado anteriormente en numerosas ocasiones sobre este tipo de aproximaciones y de violaciones, dando lugar incluso al lanzamiento de cazas de la OTAN para identificar y, en su caso, escoltar los objetos voladores no identificados fuera del territorio.