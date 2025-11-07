Suscribete a
ABC Premium

Petro descarga de responsabilidades al M-19 en el 40 aniversario del ataque al Palacio de Justicia de Bogotá

La Corte Suprema de Colombia llevó a cabo este viernes un acto conmemorativo en memoria del más de centenar de víctimas, entre ellas más de una decena de magistrados

La herida abierta del sangriento ataque al Palacio de Justicia de Bogotá

El senador Iván Cepeda será el candidato presidencial del partido del presidente colombiano Gustavo Petro

Los presidentes de varios tribunales superiores colocan una ofrenda floral en una placa conmemorativa, durante una ceremonia que marca el 40 aniversario de la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19
Los presidentes de varios tribunales superiores colocan una ofrenda floral en una placa conmemorativa, durante una ceremonia que marca el 40 aniversario de la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19 reuters

Daniela Zambrano

Bogotá

Este viernes, la Corte Suprema de Colombia llevó a cabo un acto conmemorativo en el Palacio Alfonso Reyes Echandía, en Bogotá, para recordar los 40 años del ataque al Palacio de Justicia, perpetrado por el grupo guerrillero M–19 en 1985. Piedad Salamanca, periodista de ... la Corte Suprema dio inicio al acto con una intervención profundamente emotiva: «40 años después de uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia republicana, la corte suprema de justicia abre su corazón y las puertas de este palacio para rendir homenaje a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app