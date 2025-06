Países Bajos celebrará elecciones generales el 29 de octubre tras la caída del Gobierno propiciada por el ultraderechista Wilders

Países Bajos celebrará elecciones generales el próximo 29 de octubre tras la dimisión del primer ministro, Dick Schoof, propiciada por el abandono del ultranacionalista PVV, Geert Wilders de la coalición del Gobierno.

Schoof presentó este martes su dimisión poco después de que el líder del Partido por la Libertad (PVV) anunciase la salida de su formación del Gobierno de coalición. «Si un partido no tiene la voluntad de continuar, no es posible seguir juntos. Con la salida de PVV, no hay suficiente apoyo en la Cámara Baja», dijo tras una reunión de gabinete que duró cerca de dos horas.

El colapso del Ejecutivo neerlandés se produce después de que Wilders anunciara que se retiraba de la coalición ante la falta de un acuerdo sobre el plan de diez puntos con medidas de control fronterizo y antimigratorias que su formación presentó la pasada semana.

«No se han firmado nuestros planes de asilo. No se ajusta al acuerdo (de coalición). El PVV abandona la coalición», comentó Wilders en un breve mensaje en su cuenta en la red social X, lo que derriba el Ejecutivo de coalición y encamina al país europeo a unas elecciones anticipadas.

Wilders se ha mostrado crítico en varias ocasiones con lo que considera como retrasos en la puesta en marcha de la «política migratoria más estricta en la historia» tras su victoria en las elecciones celebradas en noviembre de 2023 y, de hecho, el domingo advirtió de que el PPV se saldría del Gobierno «si no se aprueban la mayoría de las propuestas del plan de asilo» presentadas por su formación.

El líder ultraderechista presentó la semana pasada un plan de diez puntos con medidas de control fronterizo y contra la migración, incluyendo, además del cierre de las fronteras a todos los solicitantes de asilo, la devolución de decenas de miles de refugiados sirios a su país de origen, el cierre de centros de asilo, el fin a la reunificación familiar o la expulsión del país y revocación de la nacionalidad a las personas con doble pasaporte que cometan algún delito.