Suscribete a
ABC Premium
Directo
La ONU felicita a María Corina Machado por el Nobel: «Refleja las aspiraciones del pueblo venezolano»

Netanyahu amenaza con reanudar la guerra en Gaza tras ratificar el acuerdo de paz si no se cumplen las demandas de Israel «de manera fácil»

El mandatario asegura que las fuerzas israelíes permanecerán en Gaza para ejercer presión sobre Hamás hasta que el grupo deponga las armas

Israel emprende el repliegue de sus tropas y los gazatíes regresan a una Ciudad de Gaza arrasada

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz: última hora y reacciones

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reuters

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que retomarán la guerra en Gaza si no se cumplen las demandas de Israel «de manera fácil». En un discurso a la nación tras la entrada en vigor de la tregua con Hamás, Netanyahu ha anunciado ... que espera que a partir del lunes la sociedad viva un «día de alegría nacional» tras el regreso de todos los rehenes vivos y fallecidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app