Netanyahu amenaza con reanudar la guerra en Gaza tras ratificar el acuerdo de paz si no se cumplen las demandas de Israel «de manera fácil»

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que retomarán la guerra en Gaza si no se cumplen las demandas de Israel «de manera fácil». En un discurso a la nación tras la entrada en vigor de la tregua con Hamás, Netanyahu ha anunciado ... que espera que a partir del lunes la sociedad viva un «día de alegría nacional» tras el regreso de todos los rehenes vivos y fallecidos.

«Ciudadanos de Israel, hace dos años, la festividad de Simhat Torá se convirtió en un día de luto nacional», dijo en una declaración televisada, refiriéndose a la festividad judía que comienza al anochecer del lunes. «Este Simjat Torá, con la ayuda de Dios, será un día de alegría nacional, en el que celebraremos el regreso de todos nuestros hermanos y hermanas que estaban secuestrados», añadió, y señaló que Israel cree que 20 rehenes siguen vivos en Gaza, mientras que 28 han fallecido.

El mandatario ha asegurado que las fuerzas israelíes permanecerán en Gaza para ejercer presión sobre Hamás hasta que el grupo deponga las armas.

Netanyahu ha insistido en el desarme de Hamás en las próximas etapas del acuerdo: «Si esto se logra por las buenas, bien. Y si no, se logrará por las malas». El Ejército de Israel anunció este viernes que el acuerdo de alto el fuego alcanzado en la Franja de Gaza ha entrado en vigor a las 12.00 horas (las 11.00 horas en la España peninsular e Islas Baleares), tras completar su primera fase del repliegue en el marco del acuerdo alcanzado al hilo de la propuesta presentada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos.

Repliegue de las FDI en Gaza

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha recalcado que «las tropas permanecerán desplegadas en zonas específicas de la Franja de Gaza» y ha reclamado a la población que «no se acerquen a ellas hasta nuevo aviso». «Acercarse a ellas supone un peligro», ha advertido, en un mensaje en el que dice que «busca evitar fricciones y malentendidos».

«Se permite el movimiento del sur al norte de la Franja de Gaza a través de la carretera Al Rashid y la calle Saladino», ha especificado, las dos principales rutas en la Franja, lo que permitirá el retorno de los miles de desplazados hacia el sur a causa de la reciente ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza (norte).

Sin embargo, ha hecho hincapié en que «acercarse a las zonas de Beit Hanun, Beit Lahia y Sujaia, así como otras zonas donde hay fuerzas estacionadas, es extremadamente peligroso», antes de agregar que en el caso del sur de Gaza también «es muy peligroso» acercarse al cruce de Rafá, el corredor Filadelfia y «todas las zonas de concentración de fuerzas en Jan Yunis».

«En el área marítima de este sector existe un gran riesgo para la pesca, la natación y el buceo, por lo que advertimos contra entrar al mar durante los próximos días. Está prohibido acercarse a territorio israelí y a la zona de amortiguación», ha enumerado, antes de resaltar que «está prohibido desplazarse hacia estas zonas antes de que se emita un anuncio oficial al respecto».

Por su parte, el ministro del Interior gazatí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que sus fuerzas «empezarán a desplegarse en las zonas de las que se han retirado las fuerzas de ocupación». «Trabajarán de forma diligente para restaurar el orden y abordar el caos que la ocupación ha intentado causar durante los últimos dos años», ha explicado. «Pedimos a los ciudadanos que se ciñan a todas las directrices e instrucciones que serán emitidas por las autoridades competentes durante los próximos días», ha subrayado, al tiempo que ha pedido a la población «evitar cualquier comportamiento que ponga en peligro su vida» y «cooperar con los agentes y el personal de la Policía y las agencias de seguridad».