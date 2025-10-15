Suscribete a
Israel confirma que uno de los cuerpos entregados por Hamás no coincide con las muestras de ADN

Muere un supuesto líder del Tren de Aragua tras caer de un sexto piso durante un operativo de la Policía colombiana

Según las autoridades de Colombia, el presunto cabecilla de la banda criminal, Ender Alexis Rojas, «se lanzó al vacío desde el edificio al notar la presencia policial, perdiendo la vida en el lugar»

Qué es el Tren de Aragua, la banda criminal atacada en el mar Caribe por el Ejército de Estados Unidos

Grupo COPES Policía de Colombia en una foto de archivo de 2019
Grupo COPES Policía de Colombia en una foto de archivo de 2019 Policía Nacional de los colombianos

El supuesto cabecilla de la banda criminal transnacional Tren de Aragua en Chile, Ender Alexis Rojas, murió al caer de un sexto piso durante un operativo en el que las autoridades colombianas lo iban a capturar en una vivienda de Sabaneta, departamento de ... Antioquia (noroeste), informó este martes la Policía colombiana y recoge Europa Press.

