Marco Rubio recibe en Washington a José Daniel Ferrer, el opositor desterrado por el régimen cubano

El secretario de Estado de EE.UU. reafirmó el compromiso de su país «con el apoyo al pueblo cubano en su búsqueda de la democracia, la prosperidad y las libertades fundamentales», ha confirmado el disidente a ABC

Desbordamientos de ríos y ciudades incomunicadas: los desastres del huracán Melissa en Cuba

José Daniel Ferrer (izquierda), con Marco Rubio esta semana en Washington
José Daniel Ferrer (izquierda), con Marco Rubio esta semana en Washington efe
Camila Acosta

Corresponsal en La Habana

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió en Washington al opositor cubano José Daniel Ferrer García, desterrado recientemente por el régimen cubano y quien pasara unos 12 años de su vida encarcelado.

«Me reuní con @jdanielferrer tras su llegada a ... Estados Unidos después de años de opresión a manos del régimen cubano, nos alegra que se haya liberado de dicha opresión. Estados Unidos sigue apoyando a Ferrer y a todos los cubanos que luchan por la libertad y la justicia», escribió en su perfil oficial de X el Secretario de Estado, quien es hijo de inmigrantes cubanos.

