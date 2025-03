Manifestaciones contra la extrema derecha en el cierre de campaña de Turingia y Sajonia

Decenas de manifestaciones y marchas contra la extrema derecha desfilaron este sábado por diversas ciudades y pueblos de Turingia y Sajonia, ante el anunciado ascenso de los partidos populistas Alternativa para Alemania (AfD) y Alianza Sahra Wagenknecht (BSB). Algunas de ellas habías sido programadas ... expresamente para llegar hasta los actos de cierre de campaña de AfD, como en el caso de Erfurt, donde la policía preveía posibles enfrentamientos.

Pero el carácter festivo y triunfal de los mítines, tanto de AfD como de BSW, así como el amplio apoyo social a estos partidos en las plazas y calles de estos dos estados del este de Alemania eliminaban buena parte del potencial conflicto. El movimiento 'Antifa', que durante décadas ha mantenido a raya a manifestaciones políticas de cierto espectro, se veía el sábado limitado y, por primera vez en mucho tiempo, en inferioridad de condiciones. «Todos esos vienen de fuera y pueden patalear todo lo que quieran, porque los que votamos somos los de aquí y nosotros sabemos bien lo que queremos», despreciaba ayer al grupo con pancartas 'antifa' Haiko, uno de los participantes en la caravana formada por medio centenar de vehículos, que partió de la localidad de Pirna y durante cuatro horas recorrió unos cien kilómetros de Sajonia enarbolando banderas alemanas y de AfD para celebrar por anticipado el triunfo en unas elecciones a las que este partido acude como favorito en las encuestas.

«Es muy difícil, con todo lo que está pasando, hacer entrar en razón a la gente», decía por su parte Moritz, llegado desde Berlín para protestar contra el voto a AfD, «lo que ha pasado en Solingen asusta y esta gente está votando por miedo, pero aún así no podemos dejar que esto vuelva a suceder en Alemania«. Se referirá al reciente atentado terrorista de Solingen, en el que un afgano sin derecho de residencia en Alemania asesinó a cuchillo a tres personas e hirió a otras nueve.

Pacto de Estado

El Gobierno alemán ha reaccionado con un pacto de Estado que todavía se está negociando y que recortará los beneficios públicos de los refugiados, además de tomar medidas para acelerar las deportaciones de aquellos sin estatus de asilo. El viernes, por primera vez en tres años, despegó un avión con rumbo a Kabul y con 28 delincuentes afganos a bordo, una muestra exprés de la nueva política alemana. Pero el abogado de uno de esos afganos dio la puntilla de esta campaña electoral marcada por el terrorismo y la delincuencia.

Su defendido, ahora de 31 años, participó en octubre de 2019 en una violación en grupo a una niña de 14 años, drogada y abusada durante horas. El Tribunal Regional de Ulm condenó a los violadores a varias penas de prisión por los delitos de violación, agresión agravada, complicidad en la violación y suministro de estupefacientes a menores. Mohtajar N., sin embargo, cumplió solamente varios meses y regresó al lugar en el que había cometido esos delitos, un pueblo de unos 5.000 habitantes, para seguir viviendo allí del Estado alemán.

No pudo ser deportado hasta el pasado viernes porque el gobierno de los talibanes, en Afganistán, no lo aceptaba en su territorio. Su abogado anunciaba el sábado, en pleno cierre de campaña, que ha solicitado un nuevo visado para que Mohtajar N. Regrese a Alemania, basado en que su pareja dará a luz dentro de dos meses a su hijo. «Seguramente ya está pagando el billete de vuelta con los mil euros que le dieron para deportarlo y seguramente está planeando cómo volver a delinquir en Alemania, donde todo sale gratis. ¿Pero es que no entienden que hay que parar esto?», clamaba Maximilian Müger, diputado regional de Hesse de AfD que ha escandalizado en las redes posando con un rifle de asalto en un campo de tiro. «Otro atentado, más ataques con cuchillo. Uno ya no está seguro en las calles de las ciudades alemana y debe temer ser apuñalado o asesinado, tanto en una fiesta como de camino a casa«, protestaba en el vídeo, ya eliminado. Después se refería a su ubicación en Polonia, donde las leyes sobre armas son mucho más liberales que en Alemania. »Por eso no hay ataques con cuchillo, ni talibanes ni inmigrantes afroárabes«, decía mirando a la cámara y exigiendo «¡Armas gratis para ciudadanos libres!'«, antes de disparar tres tiros.

La violencia ha llegado también a la campaña de BSW. Su líder, Sahra Wagenknecht, interrumpió su aparición en un evento de campaña en Erfurt y abandonó brevemente el escenario después de ser rociada con un líquido rojo y resultar levemente golpeada. El sospechoso de la agresión fue empujado al suelo por las fuerzas de seguridad y se lo llevaron esposado. El mitin continuó igualmente en tono de victoria. Los partidos populistas saben que van a ganar gran influencia, así no logren formar gobiernio. El 30% que espera Afd, por ejemplo, bastará para ejercer poder de bloqueo en el parlamento regional en la convocatoria de elecciones anticipadas, presentación de enmiendas constitucionales, la elección del presidente y de los jueces del Tribunal Constitucional regional, así como para la elección del presidente del Tribunal de Cuentas regional, que requieren una mayoría de dos tercios.