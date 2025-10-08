Suscribete a
Los jóvenes marroquíes suspenden por dos días las manifestaciones para «reorganizarse»

El viernes el rey Mohamed VI inaugura las sesiones de otoño en el Parlamento donde se espera que hable de la crisis social que vive el país

La generación que pone contra las cuerdas al régimen marroquí

Un joven es detenido por participar en las protestas en Rabat, Marruecos
Un joven es detenido por participar en las protestas en Rabat, Marruecos AFP

El movimiento marroquí de protesta GenZ 212, líder en las movilizaciones que han sumado a miles de personas desde finales de septiembre en más de una decena de ciudades para protestar contra la corrupción y criticar el gasto destinado por el Ejecutivo a eventos deportivos, ... ha anunciado la suspensión de las manifestaciones de acuerdo con la mayoría de participantes hasta este jueves.

