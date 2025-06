El 79 cumpleaños de Donald Trump ha coincidido con un gran desfile militar en la explanada central de Washington. Se trata de un regalo que el presidente se ha hecho a sí mismo en plena escalada de tensiones sociales. El mismo día se ... publicaba una nueva encuesta, según la cual el 60% de los ciudadanos rechazan su modo de gobernar y su apoyo desciende a un alarmante 38%. La mayoría de los ciudadanos no aceptan sus formas de monarca absoluto y su preferencia por el choque constante con enemigos internos -en primer lugar, los inmigrantes- y externos -típicamente los países aliados, dependientes y por lo tanto más vulnerables.

Esta semana, después de haber enviado la Guardia Nacional y los marines a Los Ángeles a sofocar una inexistente insurrección, Trump ha dado marcha atrás en sus órdenes de deportar extranjeros de forma indiscriminada. Las explotaciones agrícolas, hoteles y restaurantes han pedido una tregua para no quedarse sin mano de obra. Mientras tanto, en muchos lugares se convocan manifestaciones bajo el lema 'No King', recordando que Estados Unidos se fundó para vivir bajo un régimen de libertades y que los límites al poder son el elemento central de su venerable constitución.

Esta incipiente reacción ciudadana a la deriva autoritaria puede ser el primer paso para que la oposición a Trump no descanse solo en unos pocos demócratas, que aún no saben cómo renovar su partido, además de un puñado de jueces, abogados y universidades, defensores del imperio de la ley. Ya en su primer mandato, el presidente había querido organizar un gran desfile para emular las celebraciones en París de la fiesta nacional, que por lo visto le impresionaron mucho. Entonces sus asesores le disuadieron, con el argumento de que la tradición cívica estadounidense era diferente. Es posible que ahora nadie de su entorno haya podido frenar su deseo de sentirse todavía más poderoso en el día de su cumpleaños. No debe resultar fácil hacerle notar que la toma de la Bastilla celebra el principio de una revolución que acabó con el poder personal de un monarca absoluto.