El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha decidido extender su control sobre Gaza. Lo ha hecho en contra del consejo de sus asesores militares, preocupados por el desgaste que sufre el ejército después de veintidós meses de guerra y de la falta de reservistas y ... recursos económicos.

Israel ocupa el 75% de la franja, pero no ha conseguido la liberación de los rehenes ni la destrucción completa de los terroristas de Hamás. Tampoco ha atendido las necesidades más básicas de los palestinos, sometidos a una situación de catástrofe humanitaria sin una distribución suficiente de alimentos y medicamentos.

La toma de la Ciudad de Gaza, y no tanto la ocupación total del territorio, parece ser el nuevo proyecto del primer ministro israelí. De este modo, no ceja en su empeño de prolongar el conflicto. Es una episodio más de la huida hacia adelante que le permite posponer el momento de rendir cuentas sobre los fallos de seguridad e inteligencia de su gobierno en torno a los terribles atentados del 7 de octubre.

Noticia Relacionada La toma de Gaza pone a Israel ante una guerra de guerrillas Nathalie Duplan

La mayoría de los países de la comunidad internacional son cada vez más críticos con la actuación de Israel. Los europeos tratan de disimular su impotencia sobre el terreno con declaraciones y medidas que reflejan un rechazo moral en aumento. Pero solo EE.UU. tiene la capacidad de frenar a Netanyahu.

Donald Trump prefiere mirar hacia otro lado y seguir apoyando a su aliado y trasunto, que una y otra vez le pide tiempo para conseguir sus objetivos de seguridad. Hace unas semanas le ofreció un respaldo extraordinario con la destrucción de las instalaciones nucleares iraníes, una acción contraria a la sensibilidad aislacionista de sus votantes MAGA.

La operación espectacular, sin embargo, aumenta las posibilidades de que Teherán acceda al club de potencias nucleares. En ese momento Trump podría haber exigido a Netanyahu cualquier cosa, por ejemplo, un alto el fuego y resultados concretos en las negociaciones en marcha para poner fin al conflicto. De nuevo, el presidente estadounidense se conforma con declarar victoria y dar un paso atrás, sin gestionar las ramificaciones de las acciones emprendidas.