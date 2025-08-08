Tibia condena de los países árabes a la ocupación de la Franja

La mayoría de países occidentales expresaron este viernes su rechazo a la decisión de Israel de lanzar una operación terrestre en la ciudad de Gaza. En cambio, varias naciones árabes guardaron silencio y solo Egipto, Arabia Saudí y Jordania protestaron con tibieza.

En ... la región, solo Turquía, que no es árabe, sino parte de Oriente Próximo, pidió a la comunidad internacional «impedir» el plan israelí: «Instamos a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades para impedir la implementación de esta decisión, cuyo objetivo es desplazar por la fuerza a los palestinos de su propia tierra y convertir Gaza en una zona inhabitable».

Este silencio por parte de los países que regularmente ondean la bandera palestina puede resultar sorprendente. Sin embargo, se explica por varios factores. En primer lugar, respecto a la posibilidad de transferir la gobernación de Gaza a los países árabes, según el plan de Netanyahu, es fácil comprender que ninguna nación árabe quiere ser percibida como un representante de Israel.

Noticia Relacionada El Ejército de Israel ya se prepara para la invasión por tierra Nathalie Duplan Esta nueva escalada obligará al desplazamiento de la población civil y abre el peligroso escenario de una guerra de guerrillas entre las ruinas de la Franja

En términos más generales, respecto a la cuestión israelí-palestina y la postura árabe, no debe olvidarse que varios países dependen en gran medida de Estados Unidos: de su ayuda militar, económica y financiera, así como de su apoyo político.

La reticencia de los países árabes a comprometerse con la causa palestina también puede explicarse a nivel estatal. De hecho, la mayoría de los Estados árabes de la región probablemente se sientan aliviados por la eliminación de Hamás, una rama de los Hermanos Musulmanes. Excepto quizás Qatar, que ha albergado la oficina política de Hamás desde 2012. Si ninguno de estos países lo reconoce públicamente, la amenaza islamista les preocupa.

Es verdad que, desde el 7 de octubre de 2023, la mayoría de los líderes árabes han condenado verbalmente la tragedia que sufren los palestinos y han pedido un alto el fuego. Sin embargo, las reacciones hacia Israel se han mantenido moderadas. Todo se reduce a matices. Arabia Saudí ha suspendido el proceso de adhesión a los Acuerdos de Abraham sin romperlos. Egipto ha rechazado el nombramiento de un nuevo embajador en Tel Aviv y el de Uri Rothman como nuevo embajador de Israel en El Cairo. Pero ni Egipto ni ningún otro país que tiene relaciones diplomáticas con Israel las ha roto. Y tampoco han impuesto sanciones contra el Estado judío.

Además, junto con varios países, entre ellos Arabia Saudí y Qatar, Egipto instó a Hamás a desarmarse, declarando el 29 de julio que «la gobernanza, la aplicación de la ley y la seguridad en todo el territorio palestino deben ser responsabilidad exclusiva de la Autoridad Palestina».

Intereses económicos

También cabe considerar la postura de la Liga Árabe. A finales de 2024, se celebró una cumbre en Riad que reunió a países de la Liga y de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).

El presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, habló del «asesinato sistemático de civiles en Gaza». Los miembros de la OCI y los de la Liga no lograron ponerse de acuerdo sobre el curso de acción. Unos meses después, acordaron la reconstrucción del territorio, el regreso de la Autoridad Palestina y la marginación de Hamás.

Una noticia pasó relativamente desapercibida esta semana, dados los acontecimientos actuales. El jueves, el yacimiento de gas natural Leviatán de Israel firmó el mayor acuerdo de exportación de la historia del país con Egipto (hasta 35.000 millones de dólares), al que el Estado judío suministrará gas para ayudar a paliar su crisis energética. Dado que entre el 15% y el 20% de su consumo proviene del gas israelí, es comprensible que Egipto deba ser cuidadoso con su proveedor.

Profunda división

En resumen, existe una profunda división entre los líderes de los países árabes y sus poblaciones. La opinión pública está muy movilizada por la causa palestina, incluso en países que han avanzado mucho en el proceso de normalización con Israel o que han firmado acuerdos de paz, como Marruecos, Baréin o los Emiratos Árabes Unidos. Pero los líderes, si bien hacen las declaraciones necesarias para no disgustar a sus poblaciones, parecen preferir la cautela a cualquier otra forma de reacción. Por lo tanto, quienes parecen ser los verdaderos defensores de la causa palestina son grupos armados como Hamás, Hizbolá y los hutíes.

Liberado el 25 de julio tras 40 años de detención, Georges Ibrahim Abdallah, activista propalestino libanés condenado por complicidad en el asesinato de diplomáticos israelíes y estadounidenses en París, denunció la impotencia y la debilidad de los árabes y sus gobiernos al llegar a su país natal, el Líbano: «Todavía hay millones de árabes que miran sin hacer nada».