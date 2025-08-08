Suscribete a
El excomisionado de la dana, José María Ángel, recibe el alta tras su intento de suicidio

Tibia condena de los países árabes a la ocupación de la Franja

Entre el silencio en Oriente Próximo, solo Egipto, Arabia Saudí y Jordania protestan

La comunidad internacional insta a Netanyahu a que reconsidere el plan para tomar Gaza

Alemania suspende las exportaciones de armas a Israel tras la aprobación del plan para ocupar Gaza

Palestinos corren para intentar obtener alguno de los paquetes de ayuda lanzados por varios países sobre Gaza
Nathalie Duplan

Beirut

La mayoría de países occidentales expresaron este viernes su rechazo a la decisión de Israel de lanzar una operación terrestre en la ciudad de Gaza. En cambio, varias naciones árabes guardaron silencio y solo Egipto, Arabia Saudí y Jordania protestaron con tibieza.

En ... la región, solo Turquía, que no es árabe, sino parte de Oriente Próximo, pidió a la comunidad internacional «impedir» el plan israelí: «Instamos a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades para impedir la implementación de esta decisión, cuyo objetivo es desplazar por la fuerza a los palestinos de su propia tierra y convertir Gaza en una zona inhabitable».

