Berlín llama a filas

Se trata principalmente de frenar el expansionismo ruso y de poder hacer frente a otras amenazas

José M. de Areilza

Una de las noticias con las que se abre el curso político en Berlín es la promoción del servicio militar voluntario, tal vez como paso previo a la recuperación de la mili obligatoria. El país necesita añadir 80.000 soldados a sus fuerzas armadas en ... los próximos años para cumplir con los compromisos contraídos con la OTAN. Ha sido el ministro de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius, quien ha impulsado esta medida, como parte de un giro histórico alemán hacia una política de defensa reforzada. Se trata principalmente de frenar el expansionismo ruso y de poder hacer frente a otras amenazas que surgen en un tiempo geopolítico cada vez más incierto.

