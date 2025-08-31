Una de las noticias con las que se abre el curso político en Berlín es la promoción del servicio militar voluntario, tal vez como paso previo a la recuperación de la mili obligatoria. El país necesita añadir 80.000 soldados a sus fuerzas armadas en ... los próximos años para cumplir con los compromisos contraídos con la OTAN. Ha sido el ministro de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius, quien ha impulsado esta medida, como parte de un giro histórico alemán hacia una política de defensa reforzada. Se trata principalmente de frenar el expansionismo ruso y de poder hacer frente a otras amenazas que surgen en un tiempo geopolítico cada vez más incierto.

La iniciativa puede resultar insuficiente y también sufrir el rechazo de las empresas alemanas, que no encuentran trabajadores cualificados. Pero pone en el centro del debate sobre defensa en el continente una cuestión principal: la responsabilidad de todos los ciudadanos de contribuir a preservar los valores de la democracia con su participación, más allá de votar y pagar impuestos.

Como ha comentado el profesor Joseph Weiler, las sociedades occidentales han evolucionado hacia una cultura de derechos siempre en aumento, en la que los deberes cívicos están muy devaluados y a veces casi desaparecidos. En particular, la Unión Europa formula la ciudadanía como una colección de derechos (libre circulación y residencia, voto en las elecciones europeas y municipales…) sin incluir en ninguna de sus normas un solo deber. Cuando se creó a iniciativa española la ciudadanía europea en el tratado de la Unión Europa de 1992, se pretendía este equilibrio entre facultades y obligaciones. No ha sido así y el efecto que tiene la inflación de derechos sin el contrapeso de los deberes es la falta del sentido de pertenencia a la comunidad. Weiler reclama un patriotismo ilustrado, por el que la identificación con los valores de la 'polis' es a largo plazo e incondicional, y no depende de los vaivenes económicos o políticos. Es loable que Alemania haya dado el paso de potenciar el servicio militar voluntario, aunque se quede corto y tropiece con dificultades en su puesta en práctica.