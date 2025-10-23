Suscribete a
Trump vuelve a señalar a España por el gasto en defensa: «No juega en equipo»

El jefe de la OTAN desautoriza a Sánchez sobre el gasto militar: «Se equivoca»

Rutte corrige a Moncloaen la Casa Blanca y afirma que España no puede cumplir las capacidades militares el 3,5% del PIB, pese a lo que sostiene el Gobierno

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte
David Alandete

Corresponsal en Washington

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, desautorizó este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez al afirmar a las puertas del Ala Oeste de la Casa Blanca que el presidente español «se equivoca» sobre el gasto en defensa y ... que esa discrepancia «se va a descubrir muy pronto». España sostiene ante Bruselas que puede cumplir sus compromisos de capacidad militar con menos del 3,5% del PIB, pero Rutte lo negó: «España dice que puede entregar esas capacidades por debajo del 3,5%. Yo les dije que no es posible, y lo veremos muy pronto».

