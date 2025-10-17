Finlandia se sumará a la iniciativa de compra de armas estadounidenses para Ucrania con una paquete valorado en 500 millones

El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Häkkänen, ha anunciado que su país se une a la iniciativa de armas PURL (Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania) de la OTAN, un proyecto de Trump el cual los países de la Alianza comprarán armas estadounidenses ... para Ucrania. Según los cálculos del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hay por ahora un compromiso de enviar armas por un valor total de 2.000 dólares (1.700 euros) y Finlandia contribuirá con un paquete de 500 millones de dólares (427.445 euros).

«Consideramos crucial que Ucrania reciba armas críticas de Estados Unidos», ha justificado Häkkänen en un comunicado, que incluye así la ayuda a Ucrania en su concepto de «defensa total». El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, también ha respaldado la participación del país en la PURL y el Gobierno de Helsinki apoya tanto la posibilidad de que Estados Unidos entregue a Zelenski armas de largo alcance como el establecimiento de nuevas sanciones a Rusia.

«Esta es la única forma de lograr la paz, siempre y cuando sea lo que realmente queremos«, ha subrayado Häkkänen en declaraciones a la televisión pública Yle TV1, en las que también ha enfatizado que «todos los países europeos deben participar en este programa».

Noticia Relacionada EE.UU. insiste en el compromiso con el 5% de gasto militar, «incluida España» Enrique Serbeto El embajador estadounidense ante la OTAN ha asegurado que no hay «excepciones ni salvedades» y ha evitado valorar la hipótesis de expulsión planteada por Trump

El presupuesto procede de los fondos para la «defensa total», el objetivo que Finlandia lleva años persiguiendo y que implica tanto a Defensa y Exteriores como al Ministerio de Interior. La invasión soviética en el invierno de 1939, en la que perdió gran parte de su territorio, es un trauma todavía presente en la política de seguridad del país nórdico. «Creemos que después de la paz en Ucrania, Rusia tendrá la capacidad de cambiar el enfoque hacia las fronteras de la OTAN», ha advertido Häkkänen, que asegura que «nos estamos preparando para esto, con la cabeza fría».

El ministro reconoce la argumentación, al menos en parte, de la exigencia de la Administración estadounidense, de que la financiación del apoyo a Ucrania debe transferirse a Europa, y dice que está «más o menos justificada», por lo que espera que el sur y el oeste de Europa también desempeñen su papel «si es que quieren la paz».

La mayor parte de la ayuda del programa irá destinada a defensa aérea y a dotar a Ucrania de los misiles Patriot. Estos artículos son vitales, especialmente los sistemas de defensa aérea y los misiles interceptores, con los que Ucrania puede garantizar a la población civil y a las estructuras clave, según lo ha expresado esta misma semana en la cumbre de defensa europea el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Sin embargo, Häkkänen considera contradictorio que las armas se encarguen a Estados Unidos, a pesar de que la industria de defensa europea debe crecer urgentemente y hacerse más eficiente. Según el juicio del ministro finlandés, el esfuerzo financiero debe ir destinado además a la defensa efectiva de drones, tanto en Ucrania como en toda la frontera oriental de la OTAN. Insiste en que, «si comienzas a diversificar los recursos, no encontrarás la eficiencia adecuada, así que comunicaremos que la amenaza de Rusia es mayor en el flanco oriental y otros deben mostrar solidaridad para entenderlo».