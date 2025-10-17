Suscribete a
Sonia Bermúdez recupera a Jenni Hermoso para la selección española para jugar las semifinales de la Nations League

Finlandia se sumará a la iniciativa de compra de armas estadounidenses para Ucrania con una paquete valorado en 500 millones

El ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, ha afirmado que su unión al proyecto de Trump «es la única forma de lograr la paz» y ha instado a «todos los países europeos a participar en este programa»

Suecia intercepta un submarino ruso en aguas europeas

Según el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la mayor parte de la ayuda del programa irá destinada a defensa aérea y a dotar a Ucrania de los misiles Patriot
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Häkkänen, ha anunciado que su país se une a la iniciativa de armas PURL (Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania) de la OTAN, un proyecto de Trump el cual los países de la Alianza comprarán armas estadounidenses ... para Ucrania. Según los cálculos del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hay por ahora un compromiso de enviar armas por un valor total de 2.000 dólares (1.700 euros) y Finlandia contribuirá con un paquete de 500 millones de dólares (427.445 euros).

