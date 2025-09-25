Trump firma una orden que declara que el plan de venta de TikTok cumple con los requisitos de EE.UU.

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el jueves declarando que su plan para vender las operaciones estadounidenses de TikTok a inversores estadounidenses e internacionales cumplirá con los requisitos de una ley de 2024 que establece que la aplicación de vídeos cortos estará prohibida a menos que sus propietarios chinos la vendan.

La nueva empresa estadounidense estará valorada en unos 14.000 millones de dólares, según declaró el vicepresidente J.D. Vance.

Trump ha pospuesto la aplicación de la ley hasta el 16 de diciembre en medio de los esfuerzos por retirar los activos estadounidenses de TikTok de la plataforma global, atraer a inversores estadounidenses y obtener la aprobación del gobierno chino.

«Hubo cierta resistencia por parte de China, pero lo fundamental que queríamos lograr era mantener TikTok en funcionamiento, pero también asegurarnos de proteger la privacidad de los datos de los estadounidenses, tal como exige la ley», declaró Vance.

Trump ha reconocido a TikTok, que cuenta con 170 millones de usuarios estadounidenses, por haberle ayudado a ganar la reelección el año pasado y cuenta con 15 millones de seguidores en su cuenta personal. La Casa Blanca también lanzó una cuenta oficial de TikTok el mes pasado. «Esto va a ser operado por Estados Unidos en su totalidad», dijo Trump.