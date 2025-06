Irán, dispuesto a aceptar limitaciones al enriquecimiento de uranio para detener la guerra con Israel

Irán está dispuesto a debatir sobre limitaciones al enriquecimiento de uranio, según ha asegurado un alto funcionario de la república islámica a la agencia de noticias Reuters el día en que el ministro iraní de Exteriores se reúne en Ginebra con sus homólogos ... de Alemania, Francia y el Reino Unido para tratar de hallar una salida diplomática al último conflicto desatado en Oriente Próximo.

«Necesitamos oír la iniciativa de los E3'S SOBRE la cuestión nuclear», afirmó esta fuente, en alusión a ese grupo de tres países europeos, si bien añadió: «El cero enriquecimiento será rechazado sin duda, especialmente ahora, bajo los bombardeos israelíes».

Inmediatamente antes de dar comienzo las negociaciones europeas con Irán en la ciudad suiza, el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, ha intercambiado a primera hora puntos de vista con su homólogo estadounidense, Marco Rubio. Ambos estuvieron de acuerdo en que Irán nunca debería tener armas nucleares, según un portavoz.

También ha habido una conversación telefónica entre Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, sin discrepancias con la anterior. Después de comenzar la primera de las reuniones, organizadas en Ginebra por el Gobierno alemán y en las que está presente también Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y vicepresidenta en la Comisión Europea, el ministro alemán Johann Wadephul ha salido a informar sobre los primeros desarrollos.

«Hemos trasladado que estamos dispuestos a iniciar nuevas negociaciones con Irán, siempre que Teherán demuestre un compromiso firme para ofrecer garantías sobre sus programas nuclear y de misiles» ha dicho, y ha añadido sobre la primera reacción a esta propuesta que «Irán está ahora en movimiento, la pelota está en el tejado de Irán».

Según Wadephul, sus homólogos de Londres y París, así como Kallas, han reiterado su disposición al diálogo. «Siempre hemos manifestado que estamos listos para conversar», ha insistido, tras subrayar que cualquier negociación exige que Irán renuncie al enriquecimiento de material nuclear con potencial para fabricar armas atómicas. Además, ha destacado la necesidad de incluir el programa de misiles iraní en las discusiones. «Si Teherán muestra esa voluntad seria, nosotros responderemos con apertura a nuevas conversaciones», ha asegurado.

Los ministros europeos transmitirán al iraní la disposición de EE.UU. de retomar las conversaciones directas, a pesar de que al mismo tiempo amenaza con sumarse a los ataques de Israel, según informaron fuentes diplomáticas citadas por Reuters antes de la reunión en Ginebra.

El ministro iraní Abbas Araghchi había afirmado sin embargo previamente que Teherán no entablará negociaciones con ninguna parte hasta que Israel cese sus ataques, lo que podría complicar las conversaciones, sujetas al plazo temporal de dos semanas fijado por Donald Trump, sin que haya quedado claro si se trata de una táctica de negociación o si el presidente de Estados Unidos no está seguro de lo que quiere. «Hemos dejado claro que no hay lugar para la diplomacia y el diálogo mientras la agresión no se detenga», han sido las palabras del iraní.

Se trata de la primera reunión formal con el jefe de la diplomacia iraní desde el inicio de la guerra israelí contra su régimen hace una semana y ante el Ministerio de Exteriores de Berlín se han manifestado representantes de organizaciones de defensa de los derechos civiles, que critican a los gobiernos europeos por sentarse a negociar con un «régimen genocida» y que «no respeta los derechos humanos».

El ministro alemán no ha respondido a estas críticas, pero sí ha reiterado el apoyo de Berlín a Israel. «Israel puede confiar en que la República Federal de Alemania siempre velará por la seguridad y la existencia del Estado de Israel y lo defenderá», ha dicho, recordando que «eso forma parte de nuestra razón de Estado y es lo que me guía en las conversaciones de hoy» en Ginebra.