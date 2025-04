La generación sin culpa en la Alemania después de Hitler: los bisnietos de los nazis quieren olvidar

Disfruta de una jubilación desahogada en el centro de Berlín y posee una segunda vivienda en Málaga. «Nadie puede tacharme de racista, ni de antisemita, pero opino que ya está bien. Hemos celebrado el 80º aniversario de la liberación de Auschwitz y otra vez la ... misma canción. Los alemanes vivimos oprimidos por la memoria de unos crímenes que no hemos cometido nosotros y eso es injusto».

Este berlinés de 67 años prefiere mantener el anonimato porque «decirlo en voz alta te convierte en un negacionista», aunque está convencido de que «hay que terminar con el abuso de la memoria de los crímenes nazis» y de que «Alemania es una gran nación que merece poder actuar sin el peso de la culpa».

El discurso institucional alemán circula en dirección contraria a esta. El presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, insistió el pasado 27 de enero ante el pleno del Bundestag en que «la Shoá [término hebreo para referirse al Holocausto] es parte de la historia alemana. Queramos o no, es parte de nuestra identidad. No puede haber un punto final. No puede haberlo tras 80 años. No puede haberlo tras 100 años. Nunca», pero cada vez son más los alemanes que desconfían e incluso renuncian a esa identidad. «La historia la escriben los vencedores, todo el mundo lo sabe, y es ya hora de que los alemanes escribamos nuestra propia historia», contradice nuestro interlocutor.

Poner fin

Su posición no es aislada, ni siquiera ya minoritaria. El porcentaje de encuestados a favor de poner fin a la memoria de los crímenes nazis ha aumentado varios puntos porcentuales en los últimos cinco años. La mayoría de los alemanes quieren hoy «acabar con el pasado nazi, dejar atrás el peso del nacionalsocialismo».

Según un estudio representativo encargado por el semanario de Hamburgo 'Die Zeit', el 55% de los encuestados están «totalmente» (26%) o «bastante» (29%) de acuerdo con esta afirmación. El Policy Matters Institute encuestó a 1.049 personas a partir de 14 años y ha comprobado que el 28% opina que «la era del nacionalsocialismo se presenta de forma demasiado unilateral y negativa, aunque también tuvo sus aspectos positivos». En 2020, el porcentaje era del 22%.

El interés de los alemanes por la era nazi sigue siendo alto: el 66% de los encuestados quieren saber más y, entre los jóvenes de 14 a 19 años, la cifra es del 84%. Pero lo que quieren saber no lo encuentran en los libros de Historia, de los que desconfían. El 90% de los votantes de la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) piden que se trace una línea respecto al pasado. Entre los votantes de la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU) el porcentaje es del 5%; entre los simpatizantes de Los Verdes del 20%; y entre los seguidores de la extrema izquierda de Linke, del 28%. Todavía más a la izquierda, los votantes de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) desean en un 63% que Alemania ponga fin a la cultura de la culpa.

Polonia reclama un monumento

Progresivamente, ese deseo de olvidar se va filtrando en las mayorías parlamentarias. Además de los monumentos en el centro de Berlín, que recuerdan a las víctimas del nazismo (judíos, homosexuales, gitanos…), Polonia lleva una década pidiendo un monumento a los más de seis millones de víctimas polacas.

La iniciativa, impulsada por el ex presidente de la Oficina Federal de la Construcción y la Planificación Regional, Florian Mausbach, para un monumento en Askanischer Platz, no lejos de las ruinas de guerra del Anhalter Bahnhof, no ha logrado apoyo. «Ningún otro país coloca en el centro de su capital tantos monumentos a sus momentos más negros. Se conmemoran las victorias, los éxitos, y una sociedad enfocada solamente a los fracasos es disfuncional», dice Markus, que visita con su clase de fin de curso Berlín. Markus es de Nordstemmen, el pueblo de Karl Münter.

Münter fue un soldado de las SS condenado en ausencia por el asesinato de 86 franceses en Ascq, el Domingo de Ramos de 1944. Tenía 21 años y era miembro de la 12ª División Hitlerjugend de las SS cuando un tren que transportaba a 400 soldados de su división descarriló debido a un sabotaje y, en represalia, 86 habitantes de la aldea fueron fusilados, el más joven de 15 años. Fue indultado en 1955 en el marco de la reconciliación franco-alemana y vivió tranquilamente en Nordstemmen hasta su muerte en 2019, gozando del reconocimiento de sus paisanos.

El 23% de los encuestados, casi una cuarta parte, dan una respuesta incorrecta o no sabe a qué se refiere exactamente el término Holocausto

«Alemania estaba en guerra, ¿qué otra cosa se podía esperar?», se pregunta hoy el joven de 17 años, que no considera que Münter esté directamente relacionado con el Holocausto. El 77% de los alemanes saben que el Holocausto significa la aniquilación de los judíos, pero poco menos de una cuarta parte, el 23%, da una respuesta incorrecta o no sabe con exactitud a qué se refiere ese término. Una de cada cuatro personas (26%) admite lagunas de conocimiento y dice que sabe poco o nada sobre el Holocausto.

El sociólogo y comisionado de antisemitismo de Berín, Samuel Salzborn, percibe en los alemanes una necesidad de «inocencia colectiva» y advierte que casi la mitad de los encuestados (47%) piensan que la mayoría de los alemanes de la época «no eran tan malos» o «no tenían ninguna culpa» del exterminio de los judíos. El 81% de los encuestados creen que la mayoría de los alemanes contemporáneos del Holocausto «no sabían nada» o «nada preciso» sobre lo que estaba pasando y, por lo tanto, no tuvieron culpa alguna.