Las fuerzas internacionales en Haití realizan su primer ataque contra las pandillas

Tras un operativo de quince horas para asegurar la logística militar en el norte de la isla, el siguiente paso de la misión se desarrollará en la capital, Puerto Príncipe

La ONU enviará a Haití una misión especial de 5.500 efectivos para frenar la expansión de las bandas criminales

Las fuerzas aprobadas por la ONU dijeron haber encontrado una «feroz resistencia» por parte de las bandas armadas, sin dar cuenta de muertos o heridos EFE
Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

La fuerza internacional aprobada por las Organización de la Naciones Unidas (ONU) ya libra sus primeros combates contra las pandillas que controlan buena parte de Haití. La agencia EFE ha reportado sobre las primeras operaciones en municipios al norte de Puerto Príncipe que no ... han dejado víctimas mortales en el contingente aprobado por el Consejo de Seguridad del organismo multilateral.

