El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza

El expresidente del Congo Joseph Kabila es condenado a muerte por cometer crímenes de guerra

A pesar de la sentencia, su captura es inviable por ahora, ya que se desconoce su paradero

La R. D. del Congo reinstaura la pena de muerte como arma contra los grupos rebeldes

La sentencia se produce después de que en 2024 se levantara la moratoria sobre la ejecución de la pena capital vigente desde 2003
La sentencia se produce después de que en 2024 se levantara la moratoria sobre la ejecución de la pena capital vigente desde 2003

Gabriel González-Andrío

En medio de un clima de máxima expectación, un tribunal militar anunció este martes la condena a muerte del ex presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Joseph Kabila (54 años). A pesar de la sentencia, su captura parece prácticamente imposible porque no ... se sabe dónde se encuentra en la actualidad.

