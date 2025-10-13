Suscribete a
Europa, principal donante de ayuda a los palestinos, se resigna a un papel menor

António Costa, invitado de última hora a la ceremonia, representará a la UE

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

La Unión Europea ha sido tradicionalmente y con diferencia el principal donante de ayuda para la población palestina, desde todos los puntos de vista. Y sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos ha llevado a que en la formalización del acuerdo que ha puesto fin, ... al menos provisional, al trágico derramamiento de sangre en Gaza, la participación europea será prácticamente anecdótica. El conflicto de Gaza ha introducido tensiones formidables en las líneas de consenso de la política exterior comunitaria, se ha dilapidado el capital político que hubiera supuesto un reconocimiento conjunto de Palestina y no por países y las relaciones con Israel se han deteriorado hasta un punto no conocido en Bruselas.

