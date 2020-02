Trump se mofa del «desastre» demócrata en los caucus de Iowa: «El único ganador es Trump»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está aprovechando el caótico recuento de votos en los caucus demócratas de Iowa para sacar pecho y cargar contra sus rivales políticos.

«El caucus demócrata es un desastre sin paliativos», asegura este martes Trump a través de Twitter. «Nada funciona, justo como ellos gobiernan el país. Recordad los 5.000 millones de dólares de la web del Obamacare, que debería haber costado un 2% de eso», continúa el presidente norteamericano su mensaje. «La única persona que puede reivindicar una grandísima victoria en Iowa la pasada noche es “Trump”», concluye.

The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is “Trump”.