La pandemia deja en el aire el Congreso que aclamará a Trump como candidato El diario The New York Times publicó la semana pasada que el presidente quería organizar el congreso en su hotel y club de golf de Doral, cerca del aeropuerto de Miami

El presidente de Estados Unidos decidió anoche cambiar de ciudad el congreso que el Partido Republicano va a celebrar en agosto para confirmarle como candidato a las elecciones del 3 de noviembre, porque el gobernador de Carolina del Norte, el demócrata Roy Cooper, se niega a autorizarlo por el temor a que los 19.000 participantes creen un nuevo foco de contagios de coronavirus.

«El gobernador Cooper todavía está en modo cuarentena, y nos dejará ocupar el centro de convenciones como nos prometió», dijo Donald Trump el martes. «Ahora nos obligan a buscar otro estado para celebrar el Congreso Nacional Republicano de 2020», añadió. En principio, el congreso iba a tener lugar entre los días 24 y 27 de agosto en el mismo centro de convenciones que confirmó a Barack Obama en 2012.

En su hotel

El diario The New York Times publicó la semana pasada que Trump quería organizar el congreso en su hotel y club de golf de Doral, cerca del aeropuerto de Miami, donde ya quiso celebrar la cumbre de líderes del G-7. La Casa Blanca desmintió esa información y hasta Trump dijo en Twitter que las salas de reuniones de ese hotel no son lo suficientemente grandes como para celebrar un congreso de este tipo.

Los congresos que los partidos celebran cada cuatro años se han convertido más bien en actos electorales , porque cuando se celebran, las primarias ya han decidido quién va a ser proclamado candidato. La presidenta del Partido Republicano, Ronna McDaniel, dijo en un comunicado ayer que está barajando opciones para «un evento histórico que mostrará que en EE.UU. se vuelve a la normalidad».

El gobernador no cede

Carolina del Norte es un estado relativamente importante de cara a las elecciones generales. En 2008 ganó allí Barack Obama, el primer demócrata en hacerlo desde 1976. Pero en 2012 el estado optó por el republicano Mitt Romney. En 2016 Trump ganó en él a Hillary Clinton por algo más de 180.000 votos, de 4,5 millones.

El gobernador Cooper se ha negado a dar su brazo a torcer después de que el Partido Republicano le haya exigido que levante las restricciones de actos públicos. Según dijo, le pidieron que abriera el centro de convenciones de Charlotte sin restricciones, lo mismo que restaurantes, bares y hoteles. «No vamos a asumir esos riesgos», dijo el gobernador en una carta a los republicanos.

De momento, el congreso del Partido Demócrata, que se celebra la semana anterior en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, sigue en la agenda , aunque el candidato Joe Biden ha aceptado medidas de seguridad sanitaria como máscaras obligatorias y voto delegado o por internet.